انت الان تتابع خبر بدون صبغة كيميائية أو أكسجين .. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الطبيعي الجذاب وإخفاء مثالي للشيب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكنك صبغ الشعر باللون الأشقر الطبيعي بعدد من الطرق الطبيعيه وذلك لتغيير لون شعرك، حيث بالإمكان الحصول على هذا اللون عبر استخدام المنتجات الكيميائية أو الطبيعية.

لكن خصصما هذا المقال لعرض كيفية صبغ الشعر باللون الأشقر الطبيعي في المنزل باستخدام المكونات الطبيعية.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر

المكونات:

2-3 كوب من الشاي الأخضر المحضر مسبقًا.

1-2 ملاعق كبيرة من عصير الليمون

مقدار كافٍ من الماء الدافئ..

قبعة الحمام البلاستيكية.

فرشاة صبغة الشعر.

منشفة.

الخطوات:

إعداد الشاي الأخضر: يتم غلي الشاي الأخضر في الماء وتركه حتى يبرد، ثم يتم تصفية الشاي للحصول على السائل فقط.

إضافة عصير الليمون: يتم إضافة عصير الليمون إلى الشاي وخلطهما جيدًا، يجب أن يتم إضافة كمية كافية من عصير الليمون لمنح الشعر لونًا أكثر إشراقًا.

تجهيز الشعر: يجب غسل الشعر بالشامبو والتخلص من الزيوت والأوساخ. يجب أن يكون الشعر رطبًا عند تطبيق الصبغة.

تطبيق الصبغة: يتم تطبيق الصبغة على الشعر باستخدام فرشاة صبغة الشعر، يجب تغطية الشعر بالكامل بالصبغة وتوزيعها بالتساوي.

التغطية بالقبعة البلاستيكية: يتم وضع قبعة الحمام البلاستيكية على الشعر لحمايته من الجو المحيط وللمساعدة في تفعيل الصبغة، يجب ترك الصبغة على الشعر لمدة 30-60 دقيقة.

غسل الشعر: يجب غسل الشعر جيدًا باستخدام الماء الدافئ والشامبو لإزالة الصبغة تمامًا.

التجفيف: يتم تجفيف الشعر باستخدام المنشفة بلطف، يجب تجنب استخدام مجفف الشعر لأنه يمكن أن يتلف الشعر المصبوغ.

يجب تكرار هذه العملية بشكل منتظم للحفاظ على اللون الأشقر الطبيعي للشعر، كما يمكن استخدام هذه الطريقة للحصول على لون أشقر طبيعي باستخدام مكونات أخرى، مثل العسل وزيت جوز الهند والكمون، يمكن تجربة تلك المكونات بشكل منفصل أو مجتمعة للحصول على نتائج مختلفة.

يجب الانتباه إلى أن هذه الطريقة لا تستخدم المنتجات الكيميائية المعتادة في صبغ الشعر، ولكنها لا تعطي نتيجة دائمة أو قوية مثل الصبغات الكيميائية، كما يمكن أن تتأثر النتيجة بلون الشعر الحالي ونوع الشعر وكثافته، لذلك يجب إجراء اختبار صغير على قطعة صغيرة من الشعر قبل تطبيق الصبغة على كامل الشعر.

في النهاية، إذا كنت ترغب في صبغ شعرك باللون الأشقر الطبيعي في المنزل، يمكن استخدام هذه الطريقة باستخدام المكونات الطبيعية المذكورة أعلاه، وللحصول على أفضل النتائج، يجب اتباع التعليمات بعناية وتجنب استخدام المنتجات الكيميائية الضارة.