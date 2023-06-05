انت الان تتابع خبر بطريقة سريعة .. اعملي اشهى مخلل خيار بمذاق ولا أروع في المنزل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان خيار المخلل يعتبر من افضل المقبلات التي يعشقها ويتناولها الكثير من الصغار والكبار ولا يخلو منها أي سفرة، فهناك العديد من الطرق التي بالإمكان تحضير المخلل بها ولذلك سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة كي تستطيع ربات البيت تحضيرها بسهولة في المنزل بدلا من شرائها.

كما يتكون المخلل هذا من مكونات بسيطة ولا تكلفك شيئا ويتوفر في كل منزل، ايضا كيفية تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال هذه السطور سوف نعرفكخ على طريقة عمل الخيار المخلل بطريقة بسيطة وناجحة مثل الخارج.

لعمل الخيار المخلل في البيت يجب توافر عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كيلو من الخيار صغير الحجم.

ثوم مهروس.

ملعقة صغيرة من السكر.

حبات من الفلفل الأسود.

لتر من الماء.

نصف كوب من الخل.

ملعقة صغيرة من الملح الخشن.

فلفل حار مقطع.

ملعقة صغيرة هريسة.

طريقة الإعداد والتحضير

تتعدد أنواع تخليل الخضار وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير خيار مخلل بطعم مميز في البيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل الخيار بشكل جيد، ثم نقوم بتقطيعه بشكل طولي.

بعد ذلك نحضر وعاء زجاجي ونقوم بوضع الخيار المقطع مع الماء والملح ونرجها جيداً.

ثم نقوم بإضافة الخل بشكل تدريجي بعد ذلك نقوم بإضافة الفلفل الأسود والهريسة مع السكر حتى يصبح مقرمش.

بعد ذلك نقوم بغلق الوعاء بشكل جيد ونتركه لعدة أيام حتى يتخلل، ثم نحفظه في مكان بارد حتى لا يتعفن.

وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق خيار مخلل لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

أهم فوائد الخيار للبشرة

هناك عدة فوائد للخيار على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يعالج الانتفاخ تحت العين والشعور بالراحة والهدوء.

يعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ.

يساعد في تجديد خلايا الجلد لاحتوائه على نسبة عالية من الماء.

يعمل على علاج حروق الشمس المزعجة وتهدئتها.

يقلل الخيار من ظهور السيلوليت ويعمل على تعزيز مرونة الجلد.

يعالج الهالات السوداء حول العين بشكل كبير.

يقلل من ظهور البقع في الوجه مثل النمش والعيوب الآخرى.

يعالج التجاعيد التى تظهر بجانب العين والحصول على بشرة مشرقة ونقية.

طريقة تخليل الجزر

تختلف طرق التخليل باختلاف نوع المخلل وهنا سوف نقدم مخلل الجزر بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عمله بسهولة في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل الجزر جيداً ثم نقوم بتقشيره ونقطعه إلى شرائح طولية.

بعد ذلك وضعه في برطمان من الزجاج أو البلاستيك حسب الرغبة، ونحضر الإناء الذي به الماء ونذيب به السكر والملح والخل والثوم ونقلبهم جيداً حتى يمتزج الخليط.

بعد ذلك نضع الخليط فوق الجزر ونغمره جيداً حتى يغطي الجزر تماماً.

ثم نتركه في الثلاجة لمدة 3 أيام في الثلاجة وبعد ذلك يصبح جاهز للتقديم.

وبهذا نكون قد قدمنا نوع من أنواع المخلل في المنزل مثل المحلات لمشاهدينا وبالهنا والشفاء.

طريقة تخليل البصل

طرق تحضير المخلل كثيرة ومختلفة وهنا سوف نقدم طريقة مخلل البصل بسهولة في المنزل وهى كالآتي:-

نضع البصل في وعاء عميق من البلاستيك بقشره ونقوم بغسله جيداً، بعد ذلك نحضر برطمان ونقوم بوضع البصل ونغمره بالماء جيداً لعدة أيام مع وضع القليل من الملح ايضاً.

بعد مرور الوقت نقشر البصل ونضع عليه الخل والجزر والفلفل الأخضر الحار وباقى المكونات الآخرى، بعد ذلك نضع الزيت على الوش ونتركه عدة أيام آخرى حتى ينضج تماماً وحينها يصبح جاهز للتقديم.

بعد ذلك يصبح جاهز للتقديم وبهذا نكون قدمنا أخلى مخلل لأجمل مشاهدين وبالهنا والشفاء عليكم.

فوائد البصل على الجسم

هناك عدة فوائد للبصل على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

يساعد على تعزيز الجهاز المناعي ويقي من كثير من الأمراض ويحمي من العدوى.

يقي من الإصابة بالأنيميا ويعزز كرات الدم الحمراء ويزيد إنتاجها ويقلل من الإصابة باقى الدم.

يخفض من خطر الإصابة بأمراض السرطان