انت الان تتابع خبر ستندم انك ما عرفت من زمان .. لن تصدق ماهو سر وجود جيب صغير في البنطلون الجينز وما هي فائدته! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتميز البنطلون الجينز بمتانة قوية لا يدخل معه أي نوع آخر من الأقمشة في المنافسة على الاطلاق، وعلى مر عشرات السنوات الماضية فإن البنطلون الجينز سيطر على سوق البناطيل بالكامل.

حيث ان البنطلون الجينز يتمتع بتصميم مميز لم يختلف منذ 1890 منذ المرة الأولى التي تم صنعه فيها على يد مصمم البناطيل الجينز ليفي شتراوس.

والبنطال يحتوون على جيب صغير بداخله يعتقد البعض أن لا فائدة منه لأنه لا يستطيع أن يحتوي على أي نقود أو أقلام أو أي شيء آخر، لكن طالما لا فائدة منه فلماذا يوجد في جميع البناطيل؟ وهذا ما سوف نجيب عنه بشكل مفصل في السطور القادمة.

سر وجود جيب صغير في البنطلون الجينز

منذ المرة الأولى التي صنع فيها البنطال الجينز وهو لديه جيب صغير بداخله، وسر وجوده هكذا هو أنه قديما كانت تصنع ساعات صغيرة الحجم وصمم هذا الجيب لوضع هذه الساعة بداخله، وعلى الرغم من عدم جدوى هذا الجيب في عصرنا هذا إلا أنه لا يزال مسيطراً على جميع تصاميم البنطال سواء عند الاطفال أو الكبار والنساء أو الرجال.

وبعد أن وضحنا ما هو سر وجود جيب صغير في البنطلون الجينز يجدر بنا الإشارة إلى أن هذا الجيب لا يمثل فائدة للكثير من الناس إلا أنه بمثابة توثيقا لمؤسسه الأول ليفي شتراوس.