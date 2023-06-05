انت الان تتابع خبر إختبار شخصية عجيب يكشف هل انت ناقص بالعاطفة وترغب بالزواج أم لا عبر شكل قبضة كفك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شكل العين، وشكل الحاجبين، طريقة جلوسك، وكيفية المشي وحتى طريقة استخدام القلم، جميع هذه الأمور يمكن ان تعكس خبايا شخصياتنا وأسرارها.

لكن ماذا عن قبضة يدك .. هل يمكن عبرها الكشف عن خفايا واسرار تخفيها عن الجميع وحتى عن نفسك .. اختبر ماذا تقول قبضة يدك عن شخصيتك؟

– الإبهام من الأعلى

تتمتع بشخصية حساسة، وخيال وحدس قويين، محب لمساعدة الآخرين. تشعر بعدم الأمان، عاطفي، لا تجهد نفسك في البحث عن تفائه الأمور. لاتتمتع بالصير، نشيط تحب المغامرة والمرح، صادق في معاملاتك مع الآخرين

– الإبهام على الأصابع

شخصية غير صبورة، نشيطة تحب المغامرات والمرح، موهوبة ومحبة لتكوين الصداقات. الكرم من صفاتها. تمتلك ذكاء حاد وثقة عالية بالنفس. تحب العمل الشاق، إنسان مرن، لديك مستوى عالي من التوقعات، تخاف الخسارة.

– الإبهام في الداخل

شخصية مبدعة تعبر جيداً عما بداخلها. جميلة وتحب الجمال والفن، لكنها ذات تفكير عملي. شخصية حساسة ولديها ذوق عالي. غامضة يصعب على الآخرين فهما، لا تفضل الضوضاء والضجيج وتحب الأماكن الهادئة