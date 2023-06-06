انت الان تتابع خبر بالثلاجة .. طريقة مبتكرة لحفظ الخيار فترة طويلة دون أن يتعفن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن حفظ الخيار في الثلاجة لمدة طويلة يعتبر من اكبر المشاكل التي تواجهها ربات المنازل، حيث ان هذا النوع من الخضار يتعرّض للتعفّن بسرعة بسبب احتوائه على كمية كبيرة من الماء.

فإن كنت من هؤلاء، وجدنا الطريقة المجرّبة التي بالإمكان أن تساعدك على حل هذه المشكلة نهائياً، ولأجل هذا، حضر كيساً كبيراً من القماش الذي يتمتع بخاصية امتصاص الرطوبة، ومن المهم أن يكون الكيس جافاً تماماً.

عبّئي حبّات الخيار في الكيس ثم ضعيه في علبة قابلة للإغلاق واحفظيها في الثلاجة، ويمكنك في هذه الحالة استخدام كل الكمية من دون أن تتعرض أي حبّة للتعفّن.

وكذلك تعتمد بعض الطاهيات طريقة أخرى تقوم على وضع الخيار في أكياس من الورق في الرف العلوي من الثلاجة.

كما يمكن لفّ الحبّات بالمحارم الورقية السمكية ووضعها داخل أكياس يتم إغلاقها بإحكام قبل وضعها في درج الثلاجة أو على أحد الرفوف السفلية.

ومن الأفضل عدم شراء كمية كبيرة من الخيار.