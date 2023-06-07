انت الان تتابع خبر بـ بصلة واحده وقرنفل .. قولي وداعا لحشرة بق الفراش والنمل والذباب والناموس بلا عودة اذا استخدمته بهذه الطريقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان انتشار الصراصير و النمل في البيت يعتبر من أكبر المشاكل التي يعاني منها الأشخاص، حيث أن النمل يسبب تآكل تام في الأثاث الخشبي، و الصراصير مساعدة في نقل العدوى والفطريات الي الطعام، اضافة الى أضرار أخرى

لذلك يرغب الجميع في المنازل بالتخلص من هذه المشاكل واستخدام مواد فعالة من أجل التخلص من الحشرات المنزلية.

كيفية القضاء على الصراصير والنمل بالبصل

الحشرات في البيت تكون من ضمن الأمور التي تتسبب في نقل الأمراض من شخص إلى آخر، ولهذا السبب يرغب العديد من الأشخاص في التخلص من الحشرات المنزلية، كما تعد وصفة البصل مع القرنفل من ضمن أقوى الوصفات الطبيعية التي تساعد في القضاء على الحشرات، وهذا يرجع إلى الرائحة النفاذة للحشرات، والخطوات تكون كالتالي:

في البداية يتم تقشير بصلة كبيرة ونقوم بعمل العديد من الفتحات به باستخدام المسمار.

في هذه الفتحات نقوم بوضع حبات من القرنفل وتوضع البصلة في المكان الذي تتواجد فيه الحشرات.

نضع البصل في برطمان، ولابد من التغطية باستخدام ورق الالومنيوم وعمل مجموعة من الثقوب الصغيرة.

نترك البصلة في مكان الحشرات لمدة يومين.

كيفية القضاء على الصراصير بالخل

الصراصير تكون متواجدة في كل الأماكن التي يوجد بها رطوبة مرتفعة، ومنها الحوائط والحمامات، لذلك من الضروري أن يتم التخلص من مشاكل الرطوبة، ومن الممكن أن يتم استخدام الخل في القضاء على الصراصير بشكل نهائى وذلك عن طريق احضار ربع كوب من الخل مع إضافة حوالي ملعقتين صابون سائل، مع إضافة حمض اليوريك عليهم وهو واحد من أقوى الأحماض التي تعمل على تسمم العديد من الحشرات، كما أنه يتم إضافة كمية من الماء عليها وتقلب كل المكونات جيدا، ويتم التعبئة في زجاجة كما يتم رش المكان الذي تتواجد فيه الحشرات باستخدام هذه الزجاجة.

القضاء على النمل بالليمون

يستخدم الليمون في القضاء على النمل حيث أنه يحتوي على مواد حمضية يمكن أن تقتل النمل بسرعة لقتل النمل بالليمون ، يمكنك رش عصير الليمون الممزوج بالماء على السطح ، أو يمكنك استخدام قشر الليمون لمسح الزوايا ، أو يمكنك رش عصير الليمون على مخرج الهواء و الباب.

القضاء على النمل بالنشا

يباع نشا الذرة في محل البقالة طريقة فعالة للتخلص من النمل بسرعة. هناك طريقتان مختلفتان لاستخدام النشا لقتل النمل: صب نشا الذرة على المستعمرة بأكملها ، ثم أضف الماء. نتيجة لذلك ، سيموت العديد من النمل ، قم بتغطيتها بنشا الذرة واغسلها. الطريقة الثانية هي تغطية النمل بنشا الذرة وتجفيفه بالمكنسة الكهربائية ، مع الحرص على إزالة محتويات كيس الفراغ الداخلي.

مسحوق بورات الصوديوم: يعد استخدام بورات الصوديوم أو البوراكس طريقة رائعة لجذب النمل ثم قتلهم تتمثل الطريقة في عمل بضع ثقوب بطول بضعة سنتيمترات (عرض قلم رصاص تقريبًا) على جانبي الحاوية البلاستيكية القديمة وأعلى الحاوية البلاستيكية ، ثم خلط ثلاثة مقادير من البورق مع جزء واحد من السكر بنسبة (3) : 1) ثم نضع الخليط في قدر ونضيف الماء إلى قاع الإناء ثقب ، ثم اخلطهم جميعًا معًا ، أضف ملعقة صغيرة من زبدة الفول السوداني ، لأن النمل يحبها ، ثم اخلط المكونات جيدًا ، واترك الوعاء مفتوحًا حتى يأتي النمل إليه ، ويتجمع فيه ويموت.