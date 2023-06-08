انت الان تتابع خبر إختبار شخصية مذهل يكشف أي جرح من ماضيك يمنعك من المضي قدمًا عبر شكل التفاحة الذي تفضله أولا في الصورة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاهد هذه التفاحات الأربعة والشكل الذي تراه اولا وتفكر انه ناسب حدسك سوف يساعدك على فهم الجرح أو الحدث من الماضي الذي لا يزال يمنعك من المضي قدمًا.

أول تفاحة ????

هناك عدد من المواقف التي لا تزال تجعلك تغرق في اليأس يومًا بعد يوم. إنهم مرتبطون بأشخاص لم تعد على اتصال بهم. لقد أحببتهم كثيرًا ، لكنهم اليوم لم يعودوا جزءًا من حياتك. الافراج عنهم. لديك نفسك وهذا هو أهم شيء.

التفاحة الثانية ????

أنت متأكد من أنك أخطأت في الماضي وتسببت في الكثير من الألم للأشخاص الذين لا يستحقون ذلك على الإطلاق. هذا الشعور بالذنب يمنعك من المضي قدمًا. نحن لسنا مثاليين ، الجميع يرتكب أخطاء. اغفر لنفسك واترك هذه المواقف.

التفاحة الثالثة ????

أنت متأكد من أن الماضي قد مضى وقت طويل ولا داعي للانغماس في مشاكل الماضي ، والأكثر من ذلك أن تعتذر. قررت عدم النظر إلى الوراء. لكن ضع في اعتبارك أنه حتى تتوصل إلى استنتاجات ، من المستحيل السير في طريق جديد يؤدي إلى نتائج أخرى.

التفاحة الرابعة ????

غالبًا ما تدرك العبارات غير السارة للآخرين على نفقتك الخاصة. فكر كثيرا فيما يؤلمك. غالبًا ما تكون قلقة بشأن ما يعتقده الآخرون عنك. لكن فكر في نفسك. هل تساعدك هذه المشاعر السلبية على أن تكون هادئًا وواثقًا؟ لذا أسقطهم ، فكر في نفسك. افعل الأشياء التي تحبها.