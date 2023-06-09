أقوى كيراتين طبيعي بمكونات منزلية لفرد وتنعيم الشعر المجعد بدون كيماويات .. استخدمه بهذه الطريقة

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رياض - احمد صلاح - الكثير من الأشخاص يعانون من مشكلة الشعر المجعد والصعب التسريح حيث انهم يقومون غالبا بتجربة الحلول الطبيعية التي تعمل في فرد وتنعيم الشعر وجعله أكثر نعومة ولمعانًا.

ومن هذه الحلول الكيراتين الطبيعي والذي يكون مصنوع من مكونات منزلية بسيطة وسهلة التحضير، والذي بالإمكان استخدامه لتحسين نعومة وملمس الشعر، دعونا نتعرف على أفضل طريقة لصنع الكيراتين الطبيعي في المنزل.

اقوى كيراتين طبيعي لفرد الشعر

يُعَد الكيراتين من المواد الأساسية التي تمنح الشعر الصحة والقوة، ويتم استخدامه عادةً في عمليات تنعيم الشعر وفرده ومع ذلك، يحتوي الكيراتين الصناعي المتوفر في الأسواق على مواد كيميائية قد تؤدي إلى تلف الشعر وفقدانه لمرونته ولمعانه، ولحسن الحظ، هناك بدائل طبيعية للكيراتين الصناعي، مثل الكيراتين الطبيعي الذي يتم استخراجه من مصادر طبيعية مثل الصويا والقمح والذرة، يعد هذا النوع من الكيراتين طبيعياً وآمناً لتطبيقه على الشعر، ويمكن استخدامه لتحقيق تأثير فرد الشعر وتحسين صحة الشعر بشكل عام.

المكونات:

كوب من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

طريقة التحضير

قومي بتسخين الزيت النباتي في وعاء صغير حتى يصبح دافئًا.

أضيفي العسل وزيت الزيتون وامزجي المكونات جيدًا.

أضيفي الخميرة وامزجي المكونات مرة أخرى.

قومي بتوزيع المزيج على شعرك، وتأكدي من تغطية كل أجزاء الشعر بالخليط.

اتركي الخليط على الشعر لمدة 30-45 دقيقة.

بعد ذلك، قومي بغسل الشعر بشكل جيد باستخدام الشامبو والبلسم المعتاد.

كرري هذه العملية مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

فوائد المكونات

زيت جوز الهند: يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تغذي فروة الرأس وتحسن صحة الشعر.

العسل: يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ويساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه.

زيت الزيتون: يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تغذية الشعر وتحسين ملمسه.

الخميرة: يحتوي على بروتينات تعزز نمو الشعر وتحسن قوة وملمس الشعر.

باستخدام هذه الوصفة البسيطة، يمكن الحصول على شعر ناعم وسهل التسريح، وذلك بدون الحاجة إلى استخدام المنتجات الكيميائية القاسية الموجودة في الأسواق، استمتعوا بشعر صحي ولامع باستخدام هذا الكيراتين الطبيعي في المنزل.

في النهاية، باستخدام هذا الكيراتين الطبيعي المصنوع من مكونات منزلية بسيطة، يمكن لأي شخص تحسين نعومة وملمس شعره وجعله أكثر صحة ولمعانًا، فقط قوموا بتطبيق الوصفة بانتظام وستلاحظون الفارق في شعركم، استمتعوا بشعر صحي وجميل بدون الحاجة إلى المنتجات الكيميائية القاسية والمكلفة