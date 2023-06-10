انت الان تتابع خبر كريم كالسحر اشتريه من الصيدلية لتبييض الوجه والرقبة والأماكن الحساسة وشد تجاعيد البشرة بأسرار الكوريات وبسرعة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن كريم البانثينول والقهوة يعتبر من المواد التي يتوفر بها الكثير من الفوائد حيث أنها تساعد في التخلص من التجاعيد والتهابات الجلد، وتساعد ايضا في التخلص من الحروق و الخدوش الموجودة على الجلد.

لذلك فإن استخدامه من أهم الأشياء الضرورية للغاية ولهذا السبب يمكنك عزيزتي أن تستخدمي البانثينول والقهوة لتبييض البشرة وعلاج حب الشباب وأي بقع تصيب الوجه.

تبييض الوجه والرقبة والاماكن الحساسة وشد التجاعيد

من أسهل وأفضل الوصفات السريعة التي تساعد أيضًا على ترطيب البشرة والتخلص من التجاعيد والقضاء على البقع التي تتواجد فيها، فهي وصفة سحرية جدًا يمكننا استخدامها لترطيب البشرة وطريقة تحضيرها تكون كالاتي:-

المكونات :-

اتنين ملعقة من النشا.

ملعقتين من القهوة.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقتين من كريم البانثينول.

ملعقة من زيت جونسون.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة من زيت الزيتون

طريقة التحضير والاستخدام

في وعاء واسع نبدأ بتحضير النشا مع القهوة مع زيت جونسون وكريم البانثينول.

ويتم خلطهم جيدا ثم يتم إضافة ماء الورد مع زيت الزيتون.

تخفقين عزيزتي جميع المكونات ثم تمكننا الآن من أضافه هذا الماسك على بشرتك مباشرة.

اتركيه هذا الماسك أيضا على الرقبة ويمكن إضافته على اليدين.

وبعد غسيل البشرة قومي بتجفيفها جيدا.

يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة يوميا.

كريم طبيعي لتبييض الوجه بسرعة

يمكنك يا عزيزتي أن تستعملي طريقة طبيعية جدًا تساعد على تبييض البشرة وتفتيح الوجه بشكل فعال فقط عند اتباع الوصفة التالية: –

المكونات:

كوب من الماء.

ملعقتين من الأرز.

ملعقة من النشا.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة من القهوة.

ملعقتين من كريم بالبانثينول.

طريقة التحضير والاستخدام:

أولا ضيفي كمية بسيطة من الأرز ثم بعد ذلك ضيفي عليها المياه وبعد تركها لمدة نصف ساعة ثم نقوم بالحصول على كمية المياه ونبدأ بإضافة القهوة عليها مع ماء الورد وكريمة البانثينول يخلط جميع المكونات بشكل جيد وأبدا الآن بالتخلص من التكتلات التي تتواجد في الكريم ثم قومي بحفظها داخل الثلاجة لحين استخدامها على بشرتك سوف تجعلك افتح درجات متتالية، ولكن عزيزتي يفضل تكرار هذه الوصفة مرة يوميا قبل النوم مباشرة.