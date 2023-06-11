أقوى خلطة منزلية لتنظيف وتبييض الجسم والإبط والمناطق الحساسة للعروسة من أول استخدام وتحدي .. حضريه بهذه الطريقة

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رياض - احمد صلاح - سوف نعرض لكم في مقال اليوم افضل انواع الصابون الذي يستعمل في ترطيب البشره وهو صابون دوف، حيث أنه يحتوي على ربع كريم مرطب وغني بالفوائد للبشره والجسم، وقد اثبت فعاليته في تفتيح الجسم والوجه والاماكن الحساسه والداكنه.

كما ان صابون الدوف يعمل على حمايه البشره من البقع والحبوب والتصبغات، لذا هنا سنعرض لك مجموعه وصفات طبيعيه تدخل بها صابونه دوف مع مكونات طبيعيه، للحصول على بشره بيضاء وأماكن حساسه فاتحه بدون اسمرار.

خلطة صابونة دوف والنشا لتبييض الجسم والأماكن الحساسة

مكونات الوصفة:

صابونة دوف مبشورة بيضاء

نشا

حليب

جلسرين

طريقة عمل الوصفة:

في وعاء به كوب من الحليب الساخن على النار، قومي بوضع الصابونة المبشور مع تركها تغلي مع الحليب ربع ساعة حتى تذوب تماما.

ثم ضعي ٢ ملعقة من النشا مع مزيج الصابون والحليب بعد ان يبرد مع خمس نقاط من الجليسرين الطبي وملعقة من ماء الورد.

قومي بخفق المكونات كلها في الخلاط الكهربي، ثم ضعي الخليط في علبة فارغة نظيفه واتركيها في المبرد ليلة كاملة.

للوجه :ضعي الخليط على الوجه ويترك لمدة ٣٠ دقيقة تقريبا ثم يشطف جيدا.

للجسم: دلكي الجسم والأماكن الحساسة بخليط صابونة دوف واتركيه حتى الصباح ثم اغسلي الجسم كالمعتاد وستجدين نتائج مذهلة.

تحفظ علبة الكريم في المبرد حتى تنتهي منها، تستخدم هذه الوصفة مرة يوميا لمدة اسبوع، واذا كانت البشرة داكنة تستخدم اسبوعين فقط.

خلطة صابونة دوف لتبييض الجسم والبشرة

مكونات خلطة كريم جليسوليد وصابونة دوف في تفتيح الأماكن الحساسة:

صابونة دوف مبشورة

ماء ورد

كريم جليسوليد

طريقة عمل خلطة صابونة دوف:

قومي ببشر ربع صابون دوف، ثم قومي بمزج مقدار من ماء الورد ملعقتان وملعقة من الجليسوليد مع الصابون المبشور، ونخلط المكونات سويا.

حتى يصبح القوام مثل الكريم، ثم قومي بدهن خلطة كريم دوف على الجسم وعلى المناطق الحساسة والركب والاكواع بشكل دائري، ثم اتركي الخليط مدة ربع ساعة ثم قومي بالاستحمام كالمعتاد وستندهشين من النتيجة.

تستخدم هذه الخلطة مرتان في الأسبوع.

هذا المزيج يشد الوجه ويزيل التجاعيد وينظف الشوائب ويوحد لون البشرة الطبيعي وينظفها بعمق ، بالإضافة إلى إزالة فرط التصبغ. كما يحتوي كريم Glysolid على Allantoin و Glycerin للمساعدة في تنقية خلايا الجلد وحمايتها وتوحيد لونها. وهو مزيج مناسب للاستخدام على الوجه والجسم قبل الاستحمام. مما يعطي الجسم الترطيب والتبييض المفعم.