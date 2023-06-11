انت الان تتابع خبر امتحانات الثانوية العامة 2023.. أطعمة لا تتناولها قبل دخول اللجنة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتربت كثيراً امتحانات الثانوية العامة 2023 وهي من المقرر لها أن تبدأ يوم الاثنين 12 يونيو 2023 ، ولذلك يريد الكثير من الطلاب معرفة كل الأطعمة التي تعمل على تنمية العقل والذاكرة والأطعمة أيضاً التي تؤدي إلى تشتيت الإنتباه والأذهان وتشتت ذاكرتهم.

أطعمة ممنوع تناولها قبل امتحانات الثانوية العامة 2023

من الأفضل تقليل تناول اللحوم المصنعة خلال امتحانات الثانوية العامة 2023.

ولابد أن يتجنب الجميع تناول السكريات وعدم الإفطار من تناولها، وذلك لأنها تؤدي إلى النسيان وضعف الذاكرة في الكثير من الأوقات.

من الأفضل أن لا تكثر من تناول القهوة قبل النوم.

يجب أن لا يتناول الجميع الأطعمة المملحة أثناء هذه الفترة.

لا تأكل الأطعمة الحارة قبل الامتحانات.

من الأفضل أن لا تشرب مشروبات الطاقة والغازية بكل أنواعها.

لا تأكل اللحوم المعالجة مثل النقانق والسلامي لأنها ينتج عنها الاكتئاب.

تناول الأطعمة المقلية ينتج عنها انخفاض كبير في الذاكرة والتعلم.

أطعمها من الأفضل تناولها قبل الامتحانات

من الأفضل تناول الزيتون بشكل يومي لأنه يعمل على التقليل من الإجهاد التأكسدي داخل الدماغ ويعمل على تحسين الذاكرة.

يجب تناول كل المكسرات والبذور يومياً، وذلك لأنها تقوي الذاكرة وتعمل على تحسين الذاكرة والتركيز والتفكير بشكل سريع.

من الأفضل تناول التوت لأنه يساعد كثيراً في التركيز ويوفر الطاقة الكبيرة داخل الدماغ.

تناول البيض لأنه من المصادر الجيدة لصحة الدماغ.

الجبن من أفضل الأكلات التي تحافظ على صحة الدماغ.

الإكثار من تناول الفاكهة مثل البرتقال والتفاح والعنب والكيوي والأنانس والموز، وذلك لأنه يزود الدماغ بالطاقة ويعمل على زيادة التركيز لأنهم فيها الفيتاميتات والمعادن والألياف الكثيرة.

تناول الشوكولاتة الداكنة تعمل على تحسين تدفق الدم للعقل، وتساعد في زيادة إنتاج الجسم لمادة الإندروفين الذي يحسن الحالة المزاجية.