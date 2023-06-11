وصفات أكل جديدة.. طريقة عمل عجينة الرقاق الطري

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رياض - احمد صلاح - تنقب العديد من الأمهات عن طريقة عمل عجينة الرقاق الطري قبل عيد الأضحى المبارك، وهو من الأكلات الأساسية التي تقدم في هذه المناسبة ويحب تناولها الكبار والصغار، وذلك لأن طعمة شهي ولذيذ.

مكونات عمل عجينة الرقاق الطري

اثنان كوب دقيق أبيض.

اثنان ملعقة كبيرة سمن.

رشة ملح.

رشة سكر.

حليب سائل.

طريقة عمل عجينة الرقاق للشيف نجلاء

حضري بولة كبيرة وضعي فيها الدقيق والملح والسكر وذوبيهم في السمن.

وضيفي لهم الحليب السائل وقلبي بشكل جيد إلى أن تصبح عجينة رقاق طري.

وانتظري فترة إلى أن ترتاج العجينة بشكل كامل.

وضعي على الرخامة دقيق وافردي عليها العجينة باستعمال النشابة.

وضعي كمية قليلة من الدقيق عليه.

احضري طاسة ساخنة ضعيها على النار وافردي فيها عجينة الرقاق الطري واتركيه على كل وجه لمدة 3 دقائق إلى أن ينضج ويصبح لونه ذهبي.

وهنا يكون جاهزة لتحضيره صينية باللحم المفروم في عيد الأضحى المبارك الذي يقترب منا كثيراً، ويكون هذا بـ تعصيج اللحم المفروم ووضعه في منتصف الرقاق.

