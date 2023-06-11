انت الان تتابع خبر موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بالقاهرة والمحافظات.. مناسبة دينية عظيمة على الأبواب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ينقب الجميع في الوقت الحالي عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بالقاهرة والمحافظات، وذلك بالتزامن مع الأقتراب منه كثيراً، وتعد من المناسبات الدينية العظيمة التي يحتفل بها جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بالقاهرة والمحافظات

وسوف نقدم لكل المسلمين في الوقت الحالي موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بالقاهرة والمحافظات، وذلك لأنها من المناسبات الدينية الهامة وتأتي المواعيد كما يلي:

القاهرة: 06:21

الجيزة: 06:22

الاسكندرية: 06:24

بورسعيد: 06:14

السويس: 06:16

العريش: 06:08

الطور: 06:16

سانت كاترين: 06:14

طابا: 06:08

شرم الشيخ: 06:14

دمنهور: 06:22

طنطا: 06:20

المنصورة: 06:18

الزقازيق: 06:19

بنها: 06:21

شبين الكوم: 06:21

كفر الشيخ: 06:20

الفيوم: 06:25

بني سويف: 06:24

المنيا: 06:28

أسيوط: 06:28

سوهاج: 06:28

قنا: 06:24

أسوان: 06:28

أبو سمبل: 06:37

مرسى مطروح: 06:34

الغردقة: 06:18

الخارجة: 06:36

الاسماعيلية: 06:16

دمياط: 06:16

السلوم: 06:42

نويبع: 06:10

حلايب: 06:17

شلاتين: 06:19

أعمال تحدث يوم النحر

ويعتبر يوم النحر هو اليوم الـ 10 من ذي الحجة الذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأطلق عليه يوم النحر بهذا لما يتم فيه من نحر الاضاحي والهدي، ويعتبر هذ اليوم من الأيام المميزة التي يؤدي فيه الحجاج الطواف الخاص بالإفاضة، وتقصير شعر الرأس ونحر الهدي ورمي الجمرات، والسعي بين الصفا والمروة، وهو من أفضل الأيام الذي يطلق عليه يوم الحج الأكبر.