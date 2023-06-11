انت الان تتابع خبر اصنعيه بنفسك .. طريقة طبيعية لتحضير سيروم طبيعي 100% لفرد الشعر ووقف التساقط وعلاج القشرة والشعر التالف والجاف من الاستعمال الأول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إن مشكلة تلف الشعر وتساقطه يعتبر من أكثر المشاكل الشائعة التي يواجهها الكثيرون، ومع زيادة استعمال المواد الكيميائية والأدوات الحرارية الضارة للشعر ، فإن العديد من الأشخاص يبحثون عن طرق طبيعية لتحسين صحة شعرهم.

لذلك يأتي دور السيروم الطبيعي للشعر الذي فيه مكونات طبيعية تعمل على تغذية وترطيب الشعر وتحسين مظهره بشكل طبيعي وفعال.

في هذا المقال ، سنتحدث عن بعض المكونات الطبيعية التي تستخدم في صنع السيروم الطبيعي للشعر وفوائدها.

سيروم طبيعي لفرد الشعر

لصنع سيروم طبيعي للشعر، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

احضر زجاجة صغيرة ونظيفة تحتوي على غطاء محكم.

قم بمزج مكونات السيروم الطبيعي في الزجاجة. يمكنك استخدام أي تركيبة تفضلها وتتناسب مع نوع شعرك، ولكن هناك بعض المكونات الشائعة والمفيدة للشعر وتتضمن: زيت جوز الهند: يعزز لمعان الشعر وترطيبه,زيت الزيتون: يغذي فروة الرأس ويحسن القوة والنمو. ,زيت الأرغان: يعمل على تنعيم وتغذية الشعر الجاف والتالف. , زيت اللوز الحلو: يعزز ليونة الشعر ويساعد في تقوية الشعرة ,فيتامين E: يعمل كمضاد للأكسدة ويحمي الشعر من الضرر البيئي

بعد مزج المكونات، ضع الغطاء على الزجاجة وهزها جيدًا لضمان مزج المكونات بشكل جيد. قم بتدفئة الزجاجة بوضعها في وعاء به ماء دافئ لبضع دقائق. هذا سيساعد على تفعيل خصائص المكونات الطبيعية وتحسين امتصاصها في فروة الرأس والشعر.

يمكنك استخدام السيروم الطبيعي عندما يكون شعرك جافًا أو بعد غسله وتجفيفه بالمنشفة. ضع كمية صغيرة من السيروم على راحة يدك وافركها بلطف على فروة الرأس وعلى طول الشعر.

قم بتدليك فروة الرأس بأطراف أصابعك لتحسين الدورة الدموية وتعزيز امتصاص السيروم.

اترك السيروم على شعرك لمدة تتراوح بين نصف ساغة لساعة

سيروم رائع لتنعيم الشعر

يعاني العديد من الأشخاص من تجعد الشعر وعدم قدرته على الاحتفاظ بالتسريحات لفترة طويلة. ويمكن استخدام السيروم الطبيعي لفرد الشعر لتحقيق شعر أكثر نعومة وسلاسة. وإليك بعض المكونات الطبيعية التي يمكن استخدامها في صنع السيروم الطبيعي لفرد الشعر:

زيت الأرغان: يحتوي زيت الأرغان على العديد من العناصر الغذائية الهامة للشعر ، بما في ذلك الأحماض الدهنية الأساسية وفيتامين E. يمكن استخدامه لترطيب الشعر وتحسين مرونته وفرده.

زيت اللوز الحلو: يحتوي زيت اللوز الحلو على العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة للشعر ، مثل فيتامين E والمغنيسيوم والكالسيوم. يمكن استخدامه لتنعيم وترطيب الشعر وتقليل التجعد.

زيت جوز الهند: يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللاوريك والكابريليك والكابريك ، وهي مركبات تعمل على تنعيم الشعر وترطيبه ومنحه لمعانًا طبيعيًا.

زيت اللافندر: يعتبر زيت اللافندر مضادًا للالتهابات الطبيعية ويمكن استخدامه لعلاج تهيج فروة الرأس وتحسين صحة الشعر وتقليل التجعد.

زيت الزيتون: يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة وفيتامين E ، ويمكن استخدامه لترطيب الشعر وتحسين مرونته.

يمكن مزج هذه المكونات الطبيعية مع بعضها البعض لإنتاج سيروم طبيعي لتنعيم وترطيب الشعر وفرده. قومي بتدليك السيروم على شعرك بعد الاستحمام واتركيه حتى يجف ، وستلاحظين الفرق في صحة ونعومة شعرك.