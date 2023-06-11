انت الان تتابع خبر التلفاز التالف والقديم كنز في منزلك لا تعرف قيمته.. يوجد بداخله كنز لا يقدر بثمن استخرجه بهذه الطريقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - العديد من الاشخاص يعتقدون بأن التلفاز القديم عبارة عن خردة يجب التخلص منها واخلاء وتوفيؤ مكانه لأغراض اخرى في المنزل حيث لا نرغب فيه في العصر التكنولوجي الحديث وشاشات LCD الذكية.

لذلك هناك من يملك جهاز تلفاز قديم ويتخلص منه أو بيعه للمشتري مقابل الخردة ، الا انه لا يعرف أن التلفاز القديم فيه كنز ولم نكن نعرف شيئاً عنه.

طريقة استخراج الذهب من التلفاز

في هذا القسم سنتعرف على طريقة استخراج الكنز من التلفاز القديم:

أولاً قمنا بفك إطار التلفزيون القديم، عادةً باستخدام المفك، ثم نحتاج إلى إزالة جهاز الضغط العالي منه ، وهذا هو الكنز الحقيقي.

بعد ذلك ، نحضر تلفزيونًا قديمًا آخر ، ونقوم بنفس الخطوات السابقة ونخرج جهاز الضغط العالي، وتجدر الإشارة إلى أنه لاستخراج البرودة نستخدم جهاز الهواء الساخن عن طريق تسخين قاع البرد.

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عندما وصلنا إلى الخطوة السابقة، نكون قد أعددنا كل شيء ثم نجهز لكل منها ترانس، LED كبير ويسهل رؤيته لأنه يحتوي على 4 مخرجات، بعد تغطية التحويل ، نقوم بتغطية سلك كهربائي طويل وربطه بالترانز ، وبعد ذلك نقوم بتوصيل جهاز الضغط العالي بالمخارج 1 و 4 في العبور ، ثم نعلق النهايات 1 و 2 بالقصدير ونقوم بتوصيل السلك للتيار ، ولذا تلقينا أقوى صدمة كهربائية في العالم