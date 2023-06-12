ملعقة واحدة فقط لتسوية اللحمة بسرعه البرق بدون (حله الضغط) .. فكرة عبقرية ستدهشك

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رياض - احمد صلاح - كي تصبحي طباخة ماهرة لايحتاج ذلك إلى تعلم الطبخ وتقديم أشهى المأكولات فقط بل يحتاج أيضا إلى معرفة طريقة التعامل مع أنواع معينة من الطعام ويطلق عليها “أسرار المطبخ”

حيث انها ثغرات لا يعرفها إلا اللواتي عملن في المطبخ لمدة طويلة والتي واجهن مشاكل كثيرة في المطبخ ولا يعرفن كيف يتم التعامل معها.

من أبرز هذه المشاكل طهي اللحوم لذلك نسمع دائما عبارة هذا اللحم عجوز يأخذ وقت طويل جدا كي ينضج فتضطر النساء إلى تسطيح اللحم وتركه على النار لعدة ساعات أو تحضيره في اليوم السابق.

لكن هناك بعض الأسرار البسيطة التي ستساعدك على تسوية اللحم في وقت قصير ودون الحاجة إلى عناء.

تسوية اللحوم في وقت قصير

إذا كنت تقوم بطهي اللحوم المجمدة فيجب إذابتها تماما حتى تصبح طرية في يديك مثل اللحوم الطازجة خاصة وأن الطهي المجمد يستغرق وقتًا طويلاً.

بعد غسل اللحم الأحمر وتصفيته ضعيه في وعاء عميق وأضيفي ربع كوب من الخل أو نصف كوب من دبس الرمان والهيل وورق الغار إذا كنت ستقدميه في الطبخ العادي ولكن إذا كنت تخطط لتحميصه يمكنك تتبيله بماء البصل وملعقة صغيرة من العسل أو السكر وهذا سيساعد على طهي اللحم بسرعة.

تأكد من أن الماء قد وصل إلى درجة الغليان قبل طهي اللحم لأن الماء البارد سيساعد على ثبات قوام اللحم الأمر الذي سيستغرق وقتًا أطول أيضا.

لا تضع الملح في بداية طهي اللحم الأحمر بل نضع الملح بعد أن تتأكد من نضج اللحم الأحمر بالكامل ونضع الملح في الخطوة الأخيرة قبل أن ينضج اللحم تماما خاصة أن الملح سيزيد من صلابة اللحم الأحمر.

عند طهي اللحم احرصي على غليان الماء وضعي فيه قطع اللحم ثم ملعقتين صغيرتين من السكر خاصة وأن السكر يساعد اللحم على النضوج بسرعة.

تسوية اللحوم بسرعة

طريقة تشويح اللحم قبل سلقها:

لقد وجدنا أن الزيت مادة دهنية تساعد بشكل كبير في سرعة نضوج اللحوم.

نقطع اللحم إلى مكعبات صغيرة ونأخذ مقلاة واسعة ونضع فيه القليل من الزيت النباتي ونضع مكعبات اللحم فيه ونبدأ في القلي.

نخرج قطع اللحم من القدر ونتركها جانبًا، ثم نأخذ قدرًا عميقًا ونضع فيه كمية لا بأس بها من الماء ونتركها حتى تغلي.

شوينا قطع اللحم في ماء مغلي وتركناها حتى تنضج.

بهذه الطريقة يطهى اللحم بسرعة ولا يستغرق وقتًا ليغرق.

طريقة تسوية اللحوم بالخل

يُعرف الخل بقدرته المرغوبة على تسريع طهي الطعام ، وهو أحد المكونات الطبيعية المستخدمة لتطريه اللحوم المسلوقة. لذلك ، يوصى بإضافة بضع قطرات من الخل إلى قدر الغليان وإغلاقه بإحكام. كما يوصى باستخدامه لتنظيف اللحم قبل طهيه لما له من خصائص مطهرة كما أنه يزيل رائحة الفم الكريهة.

كثير من النساء لا يدركن الأساليب الطبيعية التي تساعد في تسهيل عملية ترسب اللحوم ، وهذا يسبب لهن الكثير من المشاكل ، خاصة في أوقات الفجيعة ، لذلك ترغب النساء في تسوية الطعام بسرعة ، لكن اللحم يستغرق وقتًا طويلاً حتى يستقر، وضع خل على اللحوم قبل طهيها يساعد في تسويتها سريعا لذا من الأفضل الحرص على وضع قليل من الخل على اللحم قبل تسويتها ويفضل تركها لمدة ما يقرب من ساعة قبل الطهي.

فوائد اللحم الأحمر

اللحوم الحمراء يمكن أن تكون ضارة لك لأنها تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسرطان ، ولكن اللحوم الخالية من الدهون مفيدة للصحة ، فهي تزيد من الحديد وفيتامين ب 12 ، ويحذر الخبراء من تناول اللحوم الحمراء بكميات زائدة لأنها يمكن أن تضر بصحتك ، فيما يلي الفوائد والمخاطر الصحية لتناول اللحوم الحمراء.

من فوائد اللحوم الحمراء أنها يعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي تعمل على تنشيط التفاعلات الكيميائية في جميع أنحاء الجسم وهو اللبنة الأساسية للشعر والأظافر والعضلات، اللحوم الحمراء مصدر كبير لـ B12، فيتامين ب 12 عنصر غذائي أساسي مطلوب لتكوين خلايا الدم الحمراء والوظيفة العصبية وتخليق الحمض النووي.