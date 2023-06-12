انت الان تتابع خبر قبل العيد .. طريقة تحضير أقوى خلطة كورية تبييض وتقشير الجسم والأماكن الحساسة وفعالة للعرايس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان كل عروس او حتى الفتيات يرغبن بالحصول على إطلالة مميزة في ليلة العمر، خصوصا أن الاهتمام بتبيض الجسم من الخطوات الاهم للاستعداد للزواج، وذلك كي تظهر بأفضل مظهر..

حيث ان ذلك يتطلب إزالة طبقات الجلد الميت واتباع الجلسات المتعددة لاجل التفتيح وقد يأخذ مبالغ طائلة من صالونات التجميل، لذلك الوصفات الطبيعية المنزلية تعتبر اييسر الطرق وتعطي نفس النتائج بأقل التكاليف.

بخلطة كوريه تبييض الجسم والاماكن الحساسه

تعتبر الخلطة الكوريه من الوصفات الطبيعية الفعاله المجربه، التي أثبتت فاعلية كبيرة في مجال إزالة الجلد الميت وتفتيح الجسم والبشرة من أول تجربة، لذلك فإن جميع الفتيات المقبلات على الزواج والسيدات يحرصن علي تطبيق هذه الخلطة منزليا لأنها توفر المالي وتعطي نتائج مميزة، وتتكون هذه الخلطة من بعض المكونات التي يمكن احضرها من العطار وتتمثل فيما يلي:

كمية من الطين المغربي تتناسب مع الجسم أو الأماكن المراد تفتيحها.

ليفة مغربية.

زبادي أو لبن رائب.

عسل نحل.

عصير ليمون فريش.

مرطب طبيعي.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم إحضار طبق مناسب وتوضع بها كمية الطمي المغربي، ثم يضاف مقدار من عسل النحل ملعقة أو اثنين كبار.

كذلك نضيف ربع كوب من عصير الليمون الفريش.

ونضيف علبة صغيرة زبادي ونقوم بمزج جميع المكونات معا للوصول إلي قوام متداخل وسهل الفرد.

يتم غسل الجسم جيدا أو الاستحمام ويتم توزيع الخلطة المغربية على الجسم بنفس الكثافة.

كما يمكن استخدام الخلطة على بعض المناطق فقط مثل الركبتين والكوعين..وغيرها.

ثم يترك الخليط حتى يجف تماما، ثم نستخدم الليفة المغربية في فرك الخلطة المغربية وإزالة الجلد الميت، حيث يتم التدليك في حركة دائرية برفق.

يستمر التدليك حتى ينتهي الجسم كله، ثم يتم الاستحمام وغسل الجسم من الخلطة المغربية.

عقب ذلك يتم استخدام مرطب طبيعي لترطيب الجسم ويفضل أن تكون زبدة الشيا وزيت الزيتون.

حيث يتم ترطيب الجسم كله بكريم زبدة الشيا وزيت الزيتون وستلاحظين فرق كبير في درجة لون الجسم.

يمكنك تكرار الوصفة ثلاث مرات في الشهر أو مرة كل خمسة عشر يوما.

وصفة عصير الليمون للتفتيح

يمكنك الحصول على تبييض للجسم بسهولة من خلال الخطوات التالية:

نقوم بعصر ليمون مع كبيرة في وعاء نظيف.

نغمس قطنة نظيفة في الوعاء ونقوم بتوزيعه على البشرة.

نترك البشرة ربع ساعة .

يتم شطف الجسم، تكرر الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

الحرص على عدم الخروج للشمس بالخليط حتى لا يضر بشرتك.