انت الان تتابع خبر تحلية العيد الأشهى .. إليك طريقة ذكية لتحضير كيكة الزبادي بالشوكولاتة في 10 دقائق وبأسرار مكوناته والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان كيك الزبادي يعتبر من أفضل الحلويات التي بالإمكان تحضيرها بسرعة وبدون عناء كبير، حيث أنها تتميز بمذاق رائع ولذيذ، فقط يجب أن تتعلموا كيفية تحضيرها الصحيحة.

لذلك سوف نعرض لكم اليوم عن طريقة تحضير كيك الزبادي في 10 دقائق فقط للعيد

طريقة عمل كيكة الزبادي في عشر دقائق

تُعد كيكة الزبادي بالشوكولاتة إحدى الحلويات اللذيذة والمحببة لدى الكثيرين، حيث تتميز بنكهة الشوكولاتة الغنية وقوامها اللين والرطب، تتكون هذه الكيكة من مكونات بسيطة مثل الدقيق والزبادي والسكر والشوكولاتة والبيض والفانيليا والملح، حيث يتم خلط المكونات جيداً وصب الخليط في قالب الكيك ووضعه في الفرن حتى ينضج، كما يمكن تزيين كيكة الزبادي بالشوكولاتة بطبقة من الشوكولاتة المذابة أو الكريمة الطازجة أو الفواكه حسب الرغبة، تُعد كيكة الزبادي بالشوكولاتة خياراً مميزاً لتناولها كحلوى للضيوف أو كوجبة خفيفة في الصباح أو المساء، وتتميز بأنها سهلة التحضير وتحتوي على مكونات صحية مثل الزبادي الذي يحتوي على البروتينات والكالسيوم.

المكونات:

كوب زبادي

كوب سك

ثلاثة بيضات

كوب ونص دقيق

نصف كوب زيت نباتي

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

نصف ملعقة صغيرة من بيكنج باود

نصف ملعقة صغيرة من بيكنج صودا

رشة ملح

الطريقة:

سخن الفرن على درجة حرارة 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية).

في وعاء كبير، اخلط الزبادي والسكر والبيض وزيت النباتي وخلاصة الفانيليا معًا بواسطة الخلاط الكهربائي حتى يصبح الخليط متجانسًا.

أضف الدقيق والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح إلى الخليط وامزج حتى يصبح العجين ناعمًا وخاليًا من الكتل.

ادهن قالب الخبز بزيت النباتي واسكب العجين في القالب.

ضع القالب في الفرن واخبز الكيك لمدة 35-40 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون ويخرج عود الأسنان نظيفًا عند إدخاله في منتصف الكيكة.

اترك الكيكة لتبرد قليلاً ثم قطعها وقدمها.

تمتع بكيك الزبادي اللذيذ والسريع التحضير في أي وقت من اليوم، يمكن إضافة الفواكه أو الشوكولاتة المفضلة لديك إلى العجين قبل الخبز لإضفاء نكهة إضافية على الكيكة، يمكن أيضاً تقديمها مع الكريمة أو الفانيليا المثلجة لإضفاء القليل من الحلاوة، باستخدام هذه الوصفة، يمكنك إعداد كيكة الزبادي بسرعة وسهولة في المنزل دون الحاجة إلى الكثير من المكونات أو الأدوات، استمتع بكيك الزبادي اللذيذ في أقل من 10 دقائق واستمتع بتجربة التحضير السهلة والممتعة.

هل يمكن إضافة الشوكولاتة إلى العجين؟

بالتاكيد، يمكن إضافة الشوكولاتة إلى العجين لإضفاء نكهة الشوكولاتة على كيكة الزبادي، يمكن إضافة شرائح الشوكولاتة أو قطع الشوكولاتة الصغيرة إلى العجين قبل الخبز.

لإضافة شرائح الشوكولاتة، يمكن قطع بضعة أوعية من الشوكولاتة إلى قطع صغيرة أو شرائح ثم يمكن تفريغها في العجين وامزجها جيدًا.

أما بالنسبة لقطع الشوكولاتة الصغيرة، يمكن استخدام شوكولاتة الحليب أو الشوكولاتة الداكنة أو البيضاء حسب الرغبة، يمكن شراؤها جاهزة من المتاجر أو يمكن تحطيم قطع كبيرة من الشوكولاتة إلى قطع صغيرة باستخدام السكين.

يمكن إضافة ما يصل إلى كوب من الشوكولاتة المحطمة إلى وصفة الكيكة الزبادي التي تحتوي على حوالي كوبان ونصف من الدقيق ويمكن تقليل كمية الدقيق قليلاً لتعويض الشوكولاتة، يمكن أيضًا تقديم الكيكة مع صوص الشوكولاتة لإضافة طعم إضافي وإبراز نكهة الشوكولاتة.