انت الان تتابع خبر قولي وداعا لرائحة العرق الكريهة .. طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل لإزالة العرق وتفتيح الإبط من أول استخدام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يزداد تعرق الجسم في فصل الشتاء بشكل ملحوظ ويسبب الأزعاج الشديد وخاصة لأولئك الذين يعملون لساعات طويلة لذا لابد من استخدام مزيل عرق للمحافظة على النظافة الشخصية والتخلص من رائحة العرق الكريهة وهذا ما سنتشاركه معكم اليوم، حيث سنقوم بصنع مزيل عرق في المنزل بمواد طبيعية وأمانة وذات مفعول سحري.

دائماً ما ينصح الأطباء بالإبتعاد عن مزيلات العرق المصنعة والتي قد تسبب انسداد المسامات وحساسية الجلد، لذا من الأفضل استعمال البدائل الطبيعية وفقاً لما يلي.

طريقة عمل مزيل العرق في المنزل لتفتيح الإبط

مكونات الوصفه:

نصف كوب من زبده الكاكاو

ثلاثه ملاعق من النشا

خمس قطرات من زيت اللافندر

خمس قطرات من زيت شجره الشاي

ملعقتان من بيكنج صودا

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل:

فقط قومي بوضع ناء على النار به زبده الكاكاو واتركيها حتى تذوب، ثم قومي باطفاء النار واتركي زبده الكاكاو حتى تبرد، ثم ضعي عليها باقي المكونات مع التقليب حتى يتكون خليط كريمي، ضعي الخليط في علبة محكمة الغلق واستخدميه عند الحاجة. هذا الخليط ذات رائحة نفاذة وامن على البشرة، كما يعمل على تفتيح البشرة.

طريقة عمل مزيل العرق بزيت جوز الهند :-

٣ ملاعق من زيت جوز الهند

٣ ملاعق من البيكنج صودا

٣ ملاعق النشا

طريقة عمل خلطة مزيل العرق:

في وعاء قومي بمزج كلا من النشا والبيكنج صودا وعليهم زيت جوز الهند لصنع مزيج كريمي ابيض ثقيل، كما يمكنك إضافة زيت عطري لاعطاء رائحة مميزه للخليط، ثم اغلقي العلبة واتركيه في المبرد للمحافظة عليه حتى تستخدميه بعد كل استحمام ، كما يفضل استخدامه على منطقة الابط وهي خالية من الشعر الزائد ونظيفة، كما اثبت هذا الخليط فعاليته في قتل البكتيريا واعطاء هذه المنطقة رائحة رائعة ومميزة وتعطي تفتيح طبيعي مع الاستخدام الدائم لها.