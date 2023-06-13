انت الان تتابع خبر كي تمنع انكماش كفتة اللحم أثناء الطبخ .. إليك هذه الأسرار المذهلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال تحضيرك وطهيك كفتة اللحم ستلاحظين أن اللحم يتقلص ويتناقص في الحجم مع الحرارة، فما هي الأفكار والطرق التي بالإمكان ان نستخدمها للحفاظ على شكل وحجم النار؟

في هذه السطور ، سوف نراجع عدد من الأفكار لتفسير واجابة هذا السؤال:

1. حاول عدم تناول الكفتة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون ، لأنه بمجرد تسخينها يذوب اللحم الذي يمثل نسبة اللحم وتنخفض كمية اللحم ، وهذا أمر طبيعي. لذا ، إذا كنت تريد أن يكون لحومك طعم ومذاق دهني ، على سبيل المثال ، أضف الدهون بشكل فردي إلى اللحم المفروم في صينية.

2. بشكل عام ، لحم العجل ينكمش أكثر من لحم الضأن ، لأنه يحتوي على الكثير من السوائل التي تتبخر أثناء الطهي وتشكل نسبة كبيرة من قطع اللحم.

3. نرش قطعتين من الطماطم فوق الكفتة بالإضافة إلى البصل والبقدونس ، فهذا يمنع اللحم من الانكماش أكثر من اللازم.

4. قطّعي حبة بطاطس صغيرة مع الخليط السابق ، فهذا سيمنع اللحم من الانكماش إلى حد كبير ، جربيه.

5. يمكنك نقع بعض البرغل وإضافته إلى اللحم ، حيث يمتص البرغل الدهون ويبقى في اللحم ، مما يجعل الخليط رقيقًا وأكبر حجمًا ، ويحافظ على شكله ومذاقه.

6. توجد دائرة صغيرة في منتصف اللحم مثل قالب الكيك بحيث يمكن للحم أن يرتاح ويمنعه من الانكماش إلى أقصى حد.

7. استخدم أطراف أصابعك لعمل ثقوب في اللحم دون لمس الصينية حتى يرتاح اللحم وينتفخ وتجمع الثقوب الدهون والسائل.

8. حاول وضع قليل من ملح الليمون على اللحم ، وسوف ينخفض ​​معدل انكماش اللحم بشكل كبير.

9. ضعي قطعة من التفاح الأخضر الحامض على البصل ، فالتأثير مثير للإعجاب.

10. كيلوغرام واحد من اللحوم الدهنية يتطلب حبة طماطم مبشورة وأربع بصل مبشور.