استعدي للعيد وتعلمي افضل طرق طبيعية لصبغ الشعر باللون البني الجذاب أو الاشقر وبهذه المكونات الرخيصة

انت الان تتابع خبر استعدي للعيد وتعلمي افضل طرق طبيعية لصبغ الشعر باللون البني الجذاب أو الاشقر وبهذه المكونات الرخيصةوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من الفتيات يبحثن عن افضل الطرق الطبيعية لصبغ الشعر في البيت، وذلك لتجنب المواد الكيميائية الضارة أو لاجل توفير المال، حيث بالامكان الحصول على نتائج جيدة باستعمال مواد طبيعية لصبغ الشعر في المنزل.

يمكن العثور على هذه المواد الطبيعية بسهولة حيث تستخدم لصبغ الشعر بطريقة آمنة وصحية في البيت، دون الحاجة إلى المواد الكيميائية الضارة التي قد تتلف الشعر.

وتعد هذه الطريقة أكثر صحة وأقل تكلفة من استخدام المواد الكيميائية في صالونات الشعر.

صبغات طبيعية للشعر

من بين المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها لصبغ الشعر في المنزل، تشمل القهوة والشاي والحناء والزنجبيل والكركم والبابونج والعديد من الأعشاب الأخرى. ويمكن استخدام هذه المواد لتحديد اللون الذي ترغبين به في شعرك ولتغطية الشعر الأبيض أو الرمادي. فيما يلي مقال حول بعض الصبغات الطبيعية للشعر التي يمكنك استخدامها باستخدام مواد موجودة في مطبخك:

صبغة الشاي الأسود:

يُعتبر الشاي الأسود صبغة طبيعية رائعة للحصول على لون بني داكن أو أسود.

قم بتحضير كوب من الشاي الأسود واتركه يبرد تمامًا.

اغمر شعرك بالشاي واتركه لمدة 30-60 دقيقة.

اشطف شعرك جيدًا بالماء الفاتر. قد تحتاج إلى تكرار هذه العملية عدة مرات لتحقيق اللون المطلوب.

صبغة القهوة:

القهوة تعطي لونًا بنيًا غامقًا ولامعًا للشعر.

قم بتحضير كوب من القهوة الغامقة واتركها تبرد.

صب القهوة على شعرك واتركها لمدة 30-60 دقيقة.

اغسل شعرك جيدًا بالماء الفاتر. يمكنك تكرار هذه العملية لزيادة اللون والتأثير.

صبغة عصير الليمون:

عصير الليمون خيارًا جيدًا لتسليط الضوء على الشعر وتفتيحه بشكل طبيعي.

قم بعصر حوالي 4-5 حبات من الليمون للحصول على كمية كافية من العصير.

قم بتطبيق العصير على الشعر واستخدم فرشاة أو أصابعك لتوزيعه بالتساوي.

اترك العصير على الشعر لمدة 1-2 ساعة واحرص على تعريض شعرك لأشعة الشمس لزيادة التأثير.

اغسل شعرك بالماء الفاتر. قد تحتاج إلى تكرار هذه العملية عدة مرات للحصول على النتيجة المطلوبة.

صبغة العسل والقرفة:

يمكن استخدام مزيج العسل والقرفة لإعطاء الشعر لمعانًا طبيعيًا وتفتيحه قليلاً.

قم بمزج كمية متساوية من العسل والقرفة في وعاء صغير للحصول على عجينة.

ضع العجينة على شعرك وامسحها جيدًا على طول الشعر.

اترك الخليط على الشعر لمدة 30-60 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

تذكر أن الصبغات الطبيعية قد لا تعطي نتائج فورية وقد تحتاج إلى تكرارها عدة مرات لتحقيق اللون المرغوب. قد تختلف النتائج من

شخص لآخر اعتمادًا على لون ونوع الشعر الأصلي. قبل تطبيق أي صبغة جديدة، يُنصح بإجراء اختبار صغير على خصلة صغيرة من الشعر للتحقق من النتيجة وتجنب أي رد فعل سلبي أو تهيج لفروة الرأس.