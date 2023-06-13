انت الان تتابع خبر “أسرة كاملة ماتت بسببه”.. لا تطهي البيض بهذه الطريقة الشائعة وإلا أصبح سم قاتل يفتك بأولادك .. أعرف السبب والطريقة الصحيحة! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد البيض مصدر رئيسي للبروتين لذا تعتمد عليه شريحة كبيرة من الأسر في جدولها الغذائي بإعتباره من أرخص وأغنى مصادر البروتين، ولكن ما لا يعرفه الكثير من الناس بأن البيض قد يتحول إلى سم قاتل في حال طهيه بطريقة غير صحيحة، وقد يتسبب في أضرار للجهاز الهضمي والكلى والعديد من المشاكل الأخرى.

لذا وفي هذه الفقرات سنقدم لكم الطريقة الصحيحة لطهي البيض والاستفادة من قيمته الغذائية العالية والمحافظة على صحة الأسرة.

الطريقة الخاطئة لسلق البيض

في حال طهي البيض بكمية قليلة من القشدة أو الزيت أو السمن وتكسيره في إناء على النار، وطنيه حتى يختفي السائل فلا بأس بذلك ولكن هناك من يفضل سلق البيض في الماء وهي الأكثر شيوعاً ولكنها مدمرة في حال سلقها أقل أو أكثر من اللازم إذا لابد من أتباع الطريقة الأتية عند طهي البيض.

إتباع طريقة صحيحة في الطهي سوف يكسب جسمك الكثير من الفيتامينات والمعادن والكالسيوم المفيد لصحة العظام والقادر على شفاء الكثير من الجروح، والطريقة الصحيحة لسلق البيض هي وضعه في ماء مع كمية من الملح بعد غسله جيداً وتركه يغلي لمدة 10 دقائق على الأكثر وإذا زادت المدة عن ذلك سوف يتغير لونه إلى لون آخر وهو دليل على أنه أصبح سم قاتل.

طهي البيض بطريقة صحيحة

وأفضل طريقة لطهي البيض تتمثل في إحضار وعاء يناسب كمية البيض الموجودة لديك بعدها نضع فيه كمية من الماء لا تغطي البيض حتى لا ينكسر بفعل التقلب في الماء، بعدها نضع كمية من الملح ونتركه يغلي إلى أن يصل إلى 10 دقائق على الأكثر بعدها يتم تقشيره وتناوله بالهنا والشفا.