انت الان تتابع خبر اتفرج : إختبار شخصية عجيب يكشف هل أنت صديق وفي وحقيقي أم مصلحي عبر مل تراه أولا في الصورة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الأصدقاء هم اهم جزء من حياتنا، حيث عندما نولد ، معظمنا يكون محظوظًا بما يكفي لاجل العثور على أول نظام دعم عاطفي مدمج لدينا في والدينا وإخوتنا.

إلا أنه بينما نكبر ونبدأ في الذهاب إلى المدرسة ومقابلة المزيد من الأشخاص ، فإننا نبني شبكة دعم مكونة من أصدقاء يشاركوننا اهتماماتنا ، والذين بالإمكان دعمنا في أوقات النزاع والضحك معنا عندما تكون الأوقات أكثر إشراقًا.

وفي هذا الاختبار يمكنك الكشف عن اي شخص انت وهل تعتبر صديق حقيقي ام لا عبر ما تراه أولا في الصورة

1. إذا رأيت التنين

إذا رأيت التنين أولاً ، فأنت من الصديق المخلص بشدة.

على الرغم من أنك قد تبدو معتدلاً (وربما تكون كذلك عادةً) ، عندما يتعلق الأمر بحماية أصدقائك من سوء المعاملة على أيدي الآخرين ، فأنت على استعداد للتهدئة تمامًا. يمكنك حتى إظهار مخالبك من وقت لآخر.

في حين أنه من السهل الانتقال من 0 إلى 100 عندما تكتشف شخصًا تحبه في خطر ، تأكد من أن أعصابك لا تجعل المواقف التي يمرون بها أكثر تحديًا مما هي عليه بالفعل. قد يزيد أعصابك الأمور سوءًا .

2. إذا رأيت الجندي

إذا رأيت الجندي أولاً ، فأنت من الصديق الذي يقف إلى جانب الأشخاص المقربين منك مهما حدث.

ليس لديك دائمًا الكلمات المثالية لقولها لتجعلهم يشعرون بتحسن ، ولست أول شخص يخوض معركة نيابة عن صديقك المفضل ، ولكن يمكنهم دائمًا الاعتماد عليك للوقوف إلى جانبهم بغض النظر عن السبب. يحدث.

لا تخافوا للتحدث. أنت مُقدّر لعقلك وقلبك بقدر ما تقدر لوجودك ، ومن المحتمل أن يكون أصدقاؤك متحمسين لسماع رأيك.

3. إذا رأيت الرجل في القبعة

إذا رأيت الرجل في القبعة أولاً ، فأنت من الصديق الذي ينقذ اليوم بروح الدعابة.

بغض النظر عن مدى توتر الموقف ، يمكنك دائمًا نزع فتيله بنكتة سريعة.

لا يعني أي من هذا ، بالطبع ، أنك لا تأخذ الأمور على محمل الجد ، ولكن يجب أن تكون الأشياء مهمة حقًا لمسح ابتسامة على وجهك. الضحك هو أفضل دواء لكن كن حذرًا حتى لا تبدو غير حساس.