انت الان تتابع خبر بكوب زبدة .. حضري اشهى الكرواسون بالجبنة بشكل ناجح ومذاق مميز بدل فطائر الخارج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الكرواسون من أشهر وأطيب المعجنات التي يمكنك تحضيرها في المنزل بمذاق وقوام لا يقاومان، كما يمكنك استخدام الحشوة التي تفضيلنها مثل الشكولاتة أو الجبن والبقدونس وكل ما عليك هو اتباع المقادير وطريقة التحضير الآتية للحصول على كرواسون قطني هش ولذيذ.

مقادير تحضير الكرواسون بالجبنة في المنزل :-

٥ أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الجبنة الشيدر.

كوب من اللبن كامل الدسم.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

٣ حبات من البيض.

نصف كوب من الجبن الرومي المبشور.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الجبن الفيتا.

كوب من الزيت.

طريقة إعداد وتحضير الكرواسون بالجبنة :-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم جيدا.

بعد ذلك نقوم بإضافة الجبن الرومي والفلفل الأسود مع التقليب حتى تتداخل المكونات.

ثم نقوم بعمل حفرة بمنتصف الدقيق ونسكب بها الزيت مع اللبن والبيض ونخلطهم بشكل جيد.

بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة ونستمر بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نغطيها ونترك العجينة حتى ترتاح لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

بعد ذلك نفرد العجينة ثم ندهنها بالزبدة باستخدام فرشاة، ثم نطبقها من الأربع جهات.

ثم نفردها مرة آخرى وندهنها وهكذا مرة آخرى، بعد ذلك نفردها ونحشوها بالجبن، ثم نلفها وندهنها بالبيض.

بعد ذلك نرصها بالصينية وندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة حتى تنضج.

وهنا نكون قد قدمنا أحلى كرواسون بالجبنة.