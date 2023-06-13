انت الان تتابع خبر مكون سري وسحري ضعيه على الكيك وسيجعله هش كالقطن وأبيض ولن يهبط منك.. جربيه واعملي أحلى تحلية عيد ناجحة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالإمكان تحضير الكيك بالكثير من الطرق المختلفة مع اختلاف المكونات في جميع الحالات وتكون النتيجة المطلوبة في جميع الحالات هي الحصول على كيك هش وخفيف ومرتفع، ويمكن استخدام الكيك كوجبة إفطار خفيفة أو وجبة خفيفة على مدار اليوم، حيث يوجد الكيك في جميع البيوت بشكل متكرر، ويبحث أغلب ربات البيوت على مكون سحري يمكن استخدامه مع الكيك لضمان نجاح الكيك وارتفاعه ويكون هش، وفي هذا المقال سوف نقدم هذا المكون بالتفصيل.

*مكونات تحضير الكيك:

ـ كوب حليب.

ـ كوبان دقيق.

ـ كوب زيت.

ـ كوب سكر.

ـ ملعقة فانيليا.

ـ نصف كوب زبادي.

ـ 4 حبات من البيض.

ـ ملعقة خل.

ـ ملعقة نشا.

ـ ملعقة بيكنج بودر.

ـ ملعقة بيكربونات الصوديوم.

*أفضل طريقة لإعداد الكيك الطري الهش في البيت بخطوات ناجحة:

ـ يجب الحرص على اختيار نوع من الدقيق الفاخر ونخله مرتين قبل استخدامه.

ـ نقوم بوضع النشا والبيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم على الدقيق وهذه المكونات من المكونات التي تجعل الكيك هش وخفيف.

ـ نضع في الخلاط الكهربائي البيض والسكر ونخفقهما معاً ثم نقوم بإضافة الحليب والزبادي والفانيليا ونخلط.

ـ نقوم بعد ذلك بوضع كمية الزيت المتمردة لدينا بالتدريج حتى يصبح قوم الخليط الموجود لدينا ثقيل ثم نقوم بإضافة الخل.

ـ نضع المكونات الجافة على الخليط بشكل تدريجي مع التقليب بالملعقة أو المضرب اليدوي.

ـ نقوم بإحضار قالب تم دهنه بكمية من الزيت والدقيق ونضع به الخليط.

ـ نضعه في الفرن وقد تم تسخينه مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية.

ـ نترك الكيك لمدة ساعة تقريباً مع متابعتها كل فترة ثم نخرجها ونتركها لتبرد ثم تقدم.

ـ يمكن تقديم الكيك مع الشاي أو الحليب أو القهوة.