تحذير خطير لمواطني السعودية وسلطنة عمان من الـ 72 ساعة قادمة بخصوص إعصار بيبارجوي .. تعرفوا على قوته والمناطق التي ستتأثر به

انت الان تتابع خبر تحذير خطير لمواطني السعودية وسلطنة عمان من الـ 72 ساعة قادمة بخصوص إعصار بيبارجوي .. تعرفوا على قوته والمناطق التي ستتأثر ب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء كشف، عن آخر مستجدات الحالة المدارية “بيبارجوي” على المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج العربي.

لا تأثير على أجواء المملكة خلال الـ72 ساعة

وبينت الأرصاد على حسابها في موقع “تويتر”، أنه – ولله الحمد – لا يوجد تأثير مباشر على أجواء المملكة خلال الـ72 ساعة القادمة.

وأضاف أن الحالة الآن عبارة عن إعصار مداري من الدرجة الأولى.

وذلك على منطقة الخليج العربية منها سلطنة عمان مصحوبة بأمطار شديدة الغزارة مع رياح شديدة السرعة وارتفاع للأمواج.

توقعات الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة

وبين أن المتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة، إعصارًا مداريًا من الدرجة الأولى ، على منطقة الخليج العربية، مصحوبة بأمطار شديدة الغزارة مع رياح شديدة السرعة وارتفاع للأمواج.

إعصار مداري خلال الـ 48 ساعة

ولفت إلى أنه أن يتوقع خلال الـ 48 ساعة القادمة، إعصارًا مداريًا من الدرجة الأولى ، على منطقة الخليج العربية،

مصحوبة بأمطار شديدة الغزارة مع رياح شديدة السرعة وارتفاع للأمواج.

عاصفة مدارية وأمطار خلال الـ 72 ساعة القادمة

وأشار إلى أنه من المتوقع خلال الـ 72 ساعة القادمة، عاصفة مدارية على منطقة الخليج العربية،

مصحوبة بأمطار شديدة الغزارة مع رياح شديدة السرعة وارتفاع للأمواج.