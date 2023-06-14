انت الان تتابع خبر أقوى مكون سحري لتنظيف طاسة القلي المحروقة وإزالة الدهون والبقع الصعبة بدون تعب أو حك .. ستبهرك النتيجة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان طاسة القلي تعتبب من أواني الطبخ الهامة التي يتم استخدامها في كل منزل، حيث أن استخدامها في قلي البطاطس والكفتة واللحم والدجاج يتم في الأكلات الأخرى اللذيذة والشهية.

وعند استعمالها للقلي بكثرة تتعرض للاتساخ وتراكم الدهون الذي يشوه من شكلها ويجعل سيدة البيت ترغب في تغييرها، ولكن لا داعي لهذا بعد الآن لأننا سوف نعرض لكم أفضل طرق تنظيف طاسة القلي المحروقة.

تنظيف طاسة القلي المحروقة

طاسات القلي من أواني الطبخ الذي يتم استخدامها كثيراً وتتعرض للاتساخ سريعاً وتراكم الدهون والزيوت التي تتحول مع الاستخدام لحروق سوداء، وترغب كل ربة منزل في تنظيفها والتخلص من كل هذه البقع ويمكن لك سيدتي أن تحصلين على أواني نظيفة من خلال التالي:

صابون الصحون وصودا الخبز

طبقات الحروق التي توجد على طاسات القلي تختلف من الخارج على حسب فترة استخدامها، فكلما تم الاستخدام دون الاهتمام بالتنظيف تتراكم البقع السوداء حتى تصبح طبقات سميكة يكون صعب إزالتها بالطرق العادية.

لذا يمكن أن يتم التنظيف من خلال استعمال صودا الخبز عن طريق وضع الطاسة في وعاء كبير وتركيه على النار ويضاف له كمية من الماء الفاتر، ومن ثم يتم إضافة نصف كوب من صودا الخبز وملعقتين من صابون الصحون وتترك على النار لمدة 10 دقائق حتى أن تصبح نظيفة تماماً.

الخل الأبيض وملح الليمون

يعتبر الخل الأبيض من المكونات الطبيعية التي تستخدم في إزالة الدهون الصعبة من على طاسات القلي، بالإضافة إلى أن ملح الليمون يعمل على تبيض الطاسات ولمعانها.

لذا يمكن لك أن تقومين بوضع مقدار من المياه الدافئة في وعاء كبير الحجم ومن ثم يضاف كوب من الخل الأبيض وربع كوب من ملح الليمون، بعد ها توضع الطاسة بالوعاء على النار وانتظري حتى أن تغلي جيداً لمدة 15 دقيقة.

بعدها تأتي خطوة خروج الطاسة وفركها جيداً بواسطة صابون الصحون والسلك حتى أن تكون نظيفة ولامعة.

التنظيف بالكاتشب أو بصلصة الطماطم

ممكن استعمال الكاتشب أو صلصة الطماطم للتخلص من البقع والدهون والحروق، يتم وضع القليل من الكاتشب داخل طاسة القلي المحروقة وتركها لقليل من الوقت، ثم يتم فرك الطاسة بعد مرور 30 دقيقة أو ساعة، ولكن لابد من التأكد من إذابة الدهون نهائياً.

تنظيف وتلميع السيراميك والفواصل

توجد أكثر من طريقة تعمل على تنظيف فواصل السيراميك، ولكن اخترنا لكم أكثر الطرق فعالية:

مسح السيراميك جيدا، ثم البدء في وضع غسول ارضيات، والبدء في استخدام فرشاة تماثل حجم فرشاة الأسنان، يمكنك حك الفواصل جيدا، حتى التأكد من إزالة الغبار العالق بين بلاط السيراميك.

ملح الليمون والخل، يتم خلط المكونين مع وضع كمية صغيرة من الماء، ثم البدء في حك الارضية باستخدام فرشاة، الاستمرارية في الحك حتى التنظيف الجيد.

البوتاس مع الكلور مع كمية صغيرة من الماء، ولكن عليكي بتنظيف الأرضية وجعلها خالية من الأتربة، ثم وضع الخليط على الأرضية لمدة ربع ساعة، بعد ذلك يمكنك حك الارضية جيدا لمدة عشر دقائق، ثم يمكنك وضع الماء على الأرضية ومسحها جيدا ثم تجفيفها.