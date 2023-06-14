انت الان تتابع خبر إختبار شخصية عجيب يكشف هل تتحدث بدون تفكير ومتهور أم أنك رزين عبر طريقة جلوسك الشائعة في الصورة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الصورة التالية اختبار وكي تخوضه ما عليك سوى البحث لثوانٍ وقارن كل خيار بالطريقة التي تجلس بها بالغالب خلال أي حدث أو تجمع ، حتى في البيت مع عائلتك.

عندما يكون لديك إجابة ، فإن الخطوة التالية هي أن تعرف معنى كل خيار.

الخيار A:

أنت شخص مبدع وجذاب ، إذا كنت طفوليًا قليلاً في روحك. لديك قدرة مذهلة على القيام بمهام متعددة ، لكنك تجد صعوبة في التركيز على مهمة واحدة لفترة طويلة. يشعر الناس بالرضا عنك ، على الرغم من حقيقة أنك تعودت على التحدث أولاً ثم التفكير في كلماتك. لا تأخذ مشاكلك على محمل الجد وتعتقد أنه يمكن حلها بمفردها. إذا لم يحدث هذا ، فأنت تنقل المسؤولية إلى شخص آخر حتى لا تثقل نفسك ولا تضيع وقتك.

الخيار B:

أنت حالم بخيال عظيم. عقلك مليء بالأفكار الجديدة التي يجدها الناس ممتعة في كثير من الأحيان. الناس مثلك هم حياة الحزب. لا يمكنك تحمل الروتين ، فأنت تحب السفر وتعلم أشياء جديدة. يمكنك بسهولة اتخاذ القرارات وتغيير تصفيفة الشعر أو الوظيفة أو الشريك أو حتى المدينة بسرعة. أنت لا تضيع وقتك على ما لا يجعلك سعيدا.

الخيار C:

أنت تفكر مليًا في خياراتك قبل اتخاذ القرار لأنك تريد أن يتحول كل شيء بشكل مثالي بالنسبة لك. أنت انتقائي للغاية وحتى صعب الإرضاء بعض الشيء. في الوقت نفسه ، أنت غير منظم للغاية ولكن الفوضى لديك لها منطق معين وكل شيء له مكانه. لديك مشكلة في التركيز على مهمة ما وأثناء المحادثات يمكنك بسهولة الخروج عن الموضوع. قد يعتبرك الآخرون مغرورًا لأنك في بعض الأحيان لا تأخذ بعين الاعتبار ما يقوله خصمك.

الخيار D:

لا تحب مناقشة مشاعرك أو التعبير عنها علنًا وتشعر بعدم الارتياح عندما يتجادل الآخرون أمامك. الأحضان والقبلات بالنسبة لك شيء حميمي. الأشخاص الذين يقفون على أقدامهم تمامًا ليس لديهم مشكلة في التعبير عن مشاعرهم. أنت منفتح ويمكن أن تكون وقحًا في بعض الأحيان. أيضا ، أنت متحذلق بطبيعتك. الأشخاص الذين لا يقفون على أقدامهم بشكل كامل يعانون من مشاكل في التواصل. قد تبدو متحفظًا ، لكنك تأخذ كل شيء على محمل الجد وأنت على استعداد لمواجهة الجميع.

الخيار E:

أنت لا تتسرع أبدًا وتعتقد أن كل شيء يجب أن يسير في الوقت المناسب. أنت عنيد ومثابر ولا تستسلم أبدًا حتى تحقق أهدافك. المظهر الجسدي مهم جدًا بالنسبة لك وأنت تعمل بجد لتبدو في أفضل حالاتك. ومع ذلك ، هذا لا يمنحك الثقة. أنت حساس للغاية ويصعب عليك الاستماع إلى النقد.