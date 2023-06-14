انت الان تتابع خبر. خلطة سحرية في تنظيف سيراميك وفواصل المطبخ والحمام .. فقط ضعيه ربع ساعه بدون حك والنتيجة ستدهشك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بالامكان قبل العيد تنظيف السيراميك بطريقة بسيطة و متوفرة في كل منزل ودون ان تحتاج إلى قضاء الكثير من الوقت في عملية التنظيف لذلك تابع معنا السطور التالية لتعرف أهم خطوات تنظيف السيراميك.

أفضل طريقة لتنظيف السيراميك

من أفضل الطرق التي يتم استعمالها لتنظيف السيراميك هو كربونات الصوديوم والذي يزيل كل البقع الصعبة الموجودة في السيراميك:

تجهيز حوالي ملعقتين من كربونات الصوديوم.

لا بد من تحضير ملعقة من ال الحجم كبير من الخل الأبيض.

إضافة المنظفات الموجودة لديكي في المنزل.

كل المكونات يتم خلطها مع بعضها البعض.

نضيف كمية الماء التي تحتاج إليها.

نسكب الخليط على الأرضية ونتركه فترة من الوقت حتى يقوم بتذويب كل الأوساخ الموجودة في الأرضية.

من الأفضل أن تكون المياه ساخنة حتى لا تحتاج إلى بذل الكثير من المجهود في الحك.

طريقة أخرى لتنظيف السيراميك بطريقة سهلة

يعتبر الخل والملح مع الليمون من المواد ذات الفاعلية في تنظيف الأرضيات وفي كل السيراميك، كما أن العديد من الأشخاص يلجأون إلى هذه الطريقة في حال وجود جير على السيراميك. وخطوات هذه الطريقة هي كالتالي:

تحضير كمية من الليمون مع إضافة نصف كوب من الحل.

نضيف كمية قليلة من أي نوع من أنواع معطر الأرضيات.

نخلط كل المكونات مع بعضها البعض.

نقوم بتوزيع الخليط على السيراميك.

قم بتجهيز فوطة خشنة ولا بد من مسح الأرضيات بالفوطه.

على الفور سوف تلاحظ اختفاء البقع من على الأرضيات.

يجب أن تكرر المسح باستخدام الفوطة.

حتى يتم التخلص من البقع بشكل نهائي.

في النهاية قم بمسح الأرضية بشكل جيد.

وفي النهاية يمكنك مسح الأراضي مرة أخرى بالماء حتى تتأكد من نظافة السيراميك.