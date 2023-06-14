انت الان تتابع خبر سر بشرة اليابانيين باستخدام هذا المكون السحري سيجعل بشرتك اصغر 20 سنة .. تقشير وتنظيف كامل للعروسة بهذه الطريقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ترغب الفتيات بالحصول على بشرة صافية وبيضاء مشرقة كبشرة الكوريات واليابانيات والتي يعتمدن على وصفات طبيعية للمحافظة على البشرة وسنتشارك معكم إحدى هذه الوصفات السحرية والتي ستغير شكل بشرتك للأفضل وستخلصك من البقع الداكنة والحبوب.

كل ما عليك هو أتباع الخطوات الآتية والمداومة عليها للحصول على نتائج مدهشة.

مكونات وصفة يابانية لتبييض البشرة :-

ماء ورد حسب الحاجة.

سكر أو ملح.

أكياس شاي بعد استخدامها.

طريقة التحضير والاستخدام:

نفرغ أكياس الشاي في وعاء ونضيف له ماء الورد وكمية سكر ونقلب المكونات مع بعضها ليتجانس الخليط.

نضع الخليط على البشرة ونمرره برفق، ثم نضغط على الوجه مع مراعاة ترك الخليط عليه لعدة دقائق.

نبدأ بفرك البشرة لمساعدتها في عملية التقشير، ثم نترك الخليط مرة ثانية على الوجه لمدة ربع ساعة.

نغسل الوجه جيدًا بماء بارد وإحضار مكعبات ثلج لشد البشرة وإغلاق مسامها.

يمكن استخدام تلك الوصفة على الجسم بشكل كامل.

وصفة لتبيض الوجه من أول مرة استخدام

هذه الوصفة لها القدرة على تبييض البشرة كما بشرة اليابانيين بشكل سريع، ويتم تحضيرها المكونات التالية:

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من صابون الحمام بعد بشره.

حبة واحدة من البطاطس متوسطة الحجم.

عدد ٣ ملاعق أرز كبيرة.

ملعقة كبيرة من دقيق الأرز.

مقدار نصف كوب من الحليب السائل.

كوب كبير ماء.

مقدار نصف ملعقة زيت لوز حلو.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

حبة واحدة طماطم.

خطوات التحضير والاستخدام:

نغسل حبة البطاطس جيدًا ونبشرها بشر ناعم.

نغسل الأرز في هذه الخطوة.

نبشر صابونة دوف المستخدمة.

نضع الحليب والماء على النار.

بعد ذلك نُضيف البطاطس المبشورة قم الأرز في الحليب ونتركها تنضج على نار هادئة.

نقلب كافة المكونات مع بعضها حتى يتكون خليط ليس به تكتلات ومتجانس وبعدها نُطفئ النار.

نُضيف صابون الحمام المبشور ونخلطه جيدًا حتى يذوب.

نضع دقيق الذرة ثم زيت اللوز في الخليط السابق.

نستخدم هذا الكريم على الوجه مع تدليكه لمدة خمس دقائق وبعدها نتركه على البشرة لمدة نصف ساعة.

بعد مرور نصف ساعة نأخذ حبة الطماطم ونقسمها نصفين ثم نفرك بها الوجه مع مراعاة فرك الأماكن التي تعاني من تصبغات وبعدها نغسل الوجه جيدًا.

يمكن استخدام باقي الوصفة لمدة أسبوعين ولكن حفظها في الثلاجة بوعاء محكم.