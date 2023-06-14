انت الان تتابع خبر وداعا للروائح الكريهة .. كريم سحري اشتريه من الصيدلية يستعمل كمزيل عرق طبيعي قوي بخلطه بالشبه بهذه الطريقة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان هذا الكريم يعتبر من من الوصفات الطبيعية الأفصل التي تعمل على التخلص من رائحة العرق الكريهة، كما أنه بالإمكان استعماله في الأماكن الحساسة التي تنبعث منها الرائحة.

كما يتم استعمالها أيضاً في أماكن الاحتكاك في الجسم، و يحمي هذه المناطق من الالتهابات والاحمرار ومع الصيف والعرق الشديد البشرة الحساسة من منتجات التخلص من رائحة العرق

يبقي لدينا حل واحد قوي ومفيد للبشرة، ويفتح الأماكن الغامقة، وهو هذا الكريم الرائع و المعجزة، ومن خلال هذا المنشور سوف نعرض لكم اليوم طريقة عمل كريم بودرة الأطفال والشبة.

مكونات طريقة عمل كريم بودرة الأطفال والشبة

2ملعقة كبيرة من النشا.

2ملعقة كبيرة من الشبة المطحونة ناعم جداً.

2ملعقة كبيرة من المسك البودرة.

2ملعقة كبيرة من ماء الورد.

1ملعقة صغيرة من زيت الورد.

1ملعقة كبيرة من زيت الشاي الأخضر.

طريقة عمل الكريم بكل سهولة

معنا خطوات تحضير الوصفة، بخطوات بسيطة وسهلة مع مراعاة ترتيب الخطوات وهي كما يلي:

نحضر طبق ونضع فيه النشا والشبة المطحونة، ونقلب جيداً.

بعد ذلك نقوم بوضع المسك البودرة، ونقلب جيداً.

ثم نقوم بوضع ماء الورد ونقلب جيداً، حتى يمتزج المكونات جيداً.

بعد ذلك نضع زيت الورد ونقلب جيداً، حتى يمتزج الخليط.

ثم نقوم بوضع زيت الشاي ونقلب جيداً، حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

يحفظ الكريم في علبة زجاجية محكمة الغلق، ونحتفظ به في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام بشكل جيد

الأن خطوات وضع الكريم على البشرة بخطوات بسيطة وسهلة، والحصول على أفضل النتائج وهي كالآتي:

تغسل الأماكن التي بها عرق جيداً بالماء الدافئ مع الصابون وندلك جيداً.

بعد ذلك نقوم بتجفيف البشرة جيداً من الماء الزائد نهائياً.

ثم نقوم بوضع الكريم على المنطقة مع التدليك، حتي يمتصه الجلد تماماً.

يجدد الكريم بعد الاستحمام مباشرة، ويمكن استخدامه مرتين إلي ثلاثة مرات يومياً.

يوضع الكريم أيضا على مناطق الاحتكاك مع التدليك الخفيف.

يمكن تجديد الكريم كل ساعتين في هذه المناطق التي تتعرض للاحتكاك.

فوائد مذهلة لهذا الكريم الرائع

معنا بعض الفوائد التي تعود على البشرة من استعمال الكريم وهي كما يلي:

يخلصك من رائحة العرق الكريهة، ويساعد على حل المشكلة الرائحة.

يعمل على علاج التهابات، وتخلص منها .يعمل على تفتيح البشرة بشكل خرافي والنتيجة أبهار.

يعمل الكريم على نضارة المناطق ويجعلها ناعمة مثل بشرة الأطفال.