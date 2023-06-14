انت الان تتابع خبر موعد مزاد السيارات الحكومي الجديد.. اعرف التفاصيل هيكون في سفاجا والعريش والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الخدمات الحكومية التابعة إلى وزارة المالية بالإعلان عن موعد مزاد السيارات الحكومي الجديد، وذلك لأنه يوجد فيه الكثير من أنواع السيارات الذي يريد أن يحصل عليها عدد كبير من المشاركين.

موعد مزاد السيارات الحكومي الجديد القادم

وتم الكشف عن موعد مزاد السيارات الحكومي الجديد وهو الذي يقام يوم الأحد 25 يونيو الجاري ويكون تابع لكل الجهات الحكومية، وسوف تباع السيارات في سفاجا والعريش ويعقد مزاد السيارات في الساعة الـ 12 ظهراً، وسوف يقام المزاد في نادي الجزيرة الرياضي في شارع البحر الأعظم الذي يكون أسفل كوبري عباس في الجيزة.

أنواع السيارات في مزاد جمرك سفاجا والعريش

وأما عن السيارات التي تشارك في مزاد سيارات جمرك سفاجا بالهيئة، كلاً من 2 تويوتا كورولا XLI موديل 2010، تويوتا كورولا XLI موديل 2009، تويوتا كورولا 2011، فورد موستانج 2005، تويوتا برادو لاندكروزر 2005، مرسيدس E240 موديل 2002، BMW 730 LI موديل 2008، BMW 520 موديل 1998، ميتسوبيشي جرانديز ، موتوسيكل هوجان، 8 تكاتك، 2 أتوبيس مرسيدس MCV 400 موديل 2015، دودج تشارجر موديل 2006، و مزاد سيارات جمرك العريش، يحتوى على تويوتا بيكنيك 7 موديل 1998، ميتسوبيشي بيك أب 2009، ميكروباص ايسوزو 1993، تويوتا بيك أب 1995، جيب شيروكي ، مرسيدس موديل 1998.

المطلوب للاشتراك في مزاد سفاجا والعريش

ويتم بيع كراسة شروط المزاد بـ 400 جنيه في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي، وهو متفرع من شارع التحرير الذي يقابل بنك فيصل الإسلامي في الدقي، ويقدم بطاقة الرقم القومي للأفراد الذين يعملون وتكون سارية، وتقديم البطاقة الضريبة وشرط أن يدخل المزاد كلاً من يخضعون لها التجار، ويكون للمشترك حق في المزاد أثناء المعاينة أصحاب من يكون عندهم خبرة في معاينة السيارات.