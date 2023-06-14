انت الان تتابع خبر أشهى تحلية بدون دقيق .. حضري كيكة البرتقال في المنزل بمكونات غير مكلفة وبمذاق لا يقاوم لضيوف العيد والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كيكة البرتقال تعتبر من أشهي الحلويات والتي يعشق تناولها اغلب الناس سواء كبار السن أو صغار السن فهي تتميز بمذاق رائع وجميل وبالامكان أن نقوم بتجهيزها بشكل سريع وبكل سهولة وبدون تعب أو جهد وبالرغم من توفر العديد من الأنواع المختلفة للكيك إلا أن كيكة البرتقال تحتل مكانة مميزة من بين كل أنواع الكيك وغير ذلك فأن المكونات أو المقادير التي تتطلبها هذه الكيكة ممكن أن تتوافر في كل مطبخ ومن ضمنها هو السكر والكريمة والبيكينج بودر والبرتقال الجاف والبيض، فأن هذه المقادير تكون بسيطة وغير مكلفة وممكن أن توجد في أي منزل فهي يتم عملها بدون دقيق لذلك هي تكون مختلفة عن باقي أنواع الكيك.

وفي مقالنا هذا قد نقدم إليكي سيدتي أسرع طريقة لعمل كيك البرتقال بدون دقيق فمن الممكن أن يتم عملها بعدة أشكال وطرق مختلفة فهذا يكون علي حسب الرغبة.

*مكونات عمل كيك البرتقال بدون دقيق:

ـ كوب واحد كبير من السكر الأبيض الناعم.

ـ ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة.

ـ ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ـ ثلاث بيضات.

ـ ثمرتان من البرتقال.

ـ كمية مناسبة من الماء الفاتر.

ـ كمية مناسبة من صوص البرتقال ومكوناته هو ثمرة واحدة من البرتقال وكوب إلا ربع من السكر الأبيض الناعم.

*طريقة عمل كيك البرتقال بدون دقيق:

ـ نقوم في البداية بتشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية وبعد ذلك يتم تجهيز صينية أو قالب وقومي بدهنه بملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبدة.

ـ ثم نضع رشة من الدقيق وهي تكون على حسب الرغبة وبعد ذلك يتم تقشير ثمرتان من البرتقال ونحضر وعاء ونضع به كمية مناسبة من الماء.

ـ ونضع الوعاء على النار ونضيف إلى الماء قشر البرتقال ونتركه على النار لمدة ربع ساعة تقريبا ثم نرفعه من على النار ونضعه في مصفاه ليتم تصفيته جيدا من الماء.

ـ ونترك قشر البرتقال حتى يجف وبعد ذلك يتم وضعه في الخلاط أو في الكبة ليتم طحنه لكي يكون ناعم ويشبه المسحوق البودر.

ـ وقومي بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع به ثلاث بيضات ونضيف كوب واحد كبير من السكر ويتم تشغيله للحصول على خليط كريمي وهش.

ـ ثم نضع مسحوق قشر البرتقال وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ويتم تقليب جميع المكونات مع بعض.

ـ ونقوم بوضع خليط الكيك في الصينية ويتم إدخالها في الفرن ونتركها لمدة ساعة إلا ربع أو ساعة تقريبا وفي هذا الوقت يتم تجهيز صوص البرتقال.

ـ حيث نضع إناء على النار ونضع به السكر وعصير البرتقال وبشر البرتقال ونتركهم على النار حتى نحصل على قوام ثقيل.

ـ وبعد خروج الكيكة من الفرن نضيف إليها صوص البرتقال.