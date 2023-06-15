انت الان تتابع خبر بكوب سميد واحد .. حضري اشهى تحلية باردة سريعة بدون فرن أشهى من البسبوسة المرملة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التحلية تعتبر من أشهى وألذ الحلويات التي يفضل تقديمها وهي باردة خصوصا في افطار رمضان حيث ان اعدادها بدون فرن ولا بوتاجاز وبمذاق ذائب في الفم من لذته وطعامته.

ويعد من أسرع انواع الحلويات والذي بالامكان اعداده بوقت قياسي وقصير خاصة عند حضور الضيوف بشكل مفاجئ ولا خوف من المكونات فهي تتوفر في كل منزل.

يتكون حلا اليوم من السميد والكريمة الإقتصادية وبعض المكونات المتوفرة بكل مطبخ ، مش حتبطلي تعمليه بعد اليوم بسبب مكوناته المتوفرة وسرعة اعداده ومذاقه اللذيذ ، حضري نفسك والمكونات التي سيتم ذكرها في السطور الأتية وتعالي معنا لتحضير أشهى حلا بارد .

تتكون التحلية الباردة من مكونات وهي كالتالي:

الطبقة الأولى

كوب من السكر.

كوب من الماء.

٢ ملعقة كبيرة من السمنة.

كوب من اللبن السائل.

للطبقة الثانية

١١/٢ كوب من اللبن السائل.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

١١/٢ كوب من النشا.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

رشة من الفانيليا.

للتزيين

فول سوداني مجروش.

مكونات التحلية الباردة

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل التحلية الباردة السريعة سهلة جداً فهى لا تحتاج الى فرن ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

.١ نحضر حلة مناسبة ونضع بها كوب السكر ونضيف عليه كوب الماء ثم نضعه على النار.

.٢ نتركه حتى يغلي ثم نضيف عليه عصرة الليمونة والفانيليا ونتركه يغلي لمدة ١٠ دقائق ثم نرفعه من على النار.

.٣ بعد ذلك نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها ملعقتين السمنة حتى تسيح وتسخن ثم نضيف عليها كوب السميد الناعم.

.٤ مع التقليب المستمر حتى يأخذ اللون الذهبي بعد ذلك ننزل بالشربات اللي عملناهونقلب حتى يتشربه تماماً.

.٥ ثم نضيف عليهم كوب اللبن السائل ونقلب حتى يتشرب الدقيق السوائل مع التقليب على نار متوسطة.

.٦ نحضر حلة أخرى لتجهيز الطبقة الثانية ونضع بها السكر والنشا وكوب ونصف اللبن السائل ونقلبهم على البارد.

.٧ بعد ذلك نرفعهم على النار مع التقليب المستمر حتى يتقل ثم نضيف عليهم ملعقة الزبدة ورشة الفانيليا نقلبهم مع بعض كويس ونرفعها من على النار.

.٨ نحضر صينية من البيركس ونفرد بها خليط السميد كويس ونساويه.

.٩ بعد ذلك ننزل بالطبقة الثانية بتاعت الكريمة ونفردها كويس ثم ندخلها الثلاجة أو نتركها حتى تبرد.

.١٠ ثم نزينها بالسوداني المجروش أو بأى مكسرات متوفرة عندك وتقطع وتوضع فى أطباق التقديم وبالف هنا وشفا.

فوائد دقيق السميد

يحتوي دقيق السميد على فوائد متعددة للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي:

.١ يساعد على التحكم فى مستوى السكر فى الدم.

.٢ يساعد فى إنقاص الوزن وذلك لأنه يمتص فى المعدة ببطء ويعطى احساس كبير بالشبع لفترة طويلة.

.٣ يعمل على تعزيز إنتاج الطاقة فى الجسم.

.٤ يعد مصدر غنى بالحديد ويساعد فى إنتاج الهيموجلوبين الذى يوفر الأكسجين لخلايا الجسم.

فوائد اللبن

للحليب فوائد كثيرة للجسم ولابد من تناوله يوميا فى الصباح أو المساء وإليكم بعض هذه الفوائد فيمايلي:

.١ يساعد فى تعزيز القدرة على النوم والاسترخاء.

.٢ يعمل على تعديل المزاج خلص من الاضطرابات النفسية والاكتئاب.

.٣ يساعد على تقوية صحة العظام لأنه غنى والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور ويقى من هشاشة العظام.

.٤ يعمل على تقوية المناعة وحماية خلايا الجسم.

.٥ يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

فوائد النشا للجسم

هناك العديد من الفوائد الصحية والمفيدة للنشا تتمثل فى بعض الفوائد التى سوف نعرضها عليكم وهى كمايلي :

.١ يزود الجسم بالطاقة بسرعة كبيرة.

.٢ يعد بديل مناسب جداً لدقيق القمح للاشخاص الذين يعانون من حساسية القمح.

.٣ يتم تعديل خصائصه ليجعله قابل للهضم بشكل كبير.

.٤ يستخدم فى العديد من الأكلات والحلويات ليعطيها القوام الثقيل