انت الان تتابع خبر. السعودية تصدر تحذير عاجل وعالي الخطورة من هبوب عواصف مع أمطار غزيرة وسيول جارفة على هذه المناطق حتى الليل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الدفاع المدني في السعودية اصدر اليوم، تحذيرا، بهد تنويه المركز الوطني للأرصاد، توقع -بمشية الله تعالى- وهي هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تصيب أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، وعسير.

تستمر حتى المساء

وهذه التحذيرات جاءت على مكة المكرمة، محافظة الطائف، وسوف تستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

أما على منطقة عسير، فتشمل التحذيرات: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

فيما حذر الدفاع المدني من التواجد بمحيط تجمعات الأمطار، ومياه السيول، مطالبا بأخذ الحيطة والحذر، بالابتعاد عن بطون الأودية والسدود.

حالة جوية تتصف بعدم الاستقرار

في الوقت نفسه، كشف محلل الطقس في الأرصاد، عقيل العقيل، عن حالة جوية تتصف بعدم الاستقرار على معظم مدن المملكة.

وبين أن الفرص مهيأة لهطول الأمطار على العاصمة المقدسة مع سماء غائمة جزئيًا على منطقة تبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية”.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتكون السحب الرعدية الركامية على مرتفعات وقمم جبال منطقة عسير ومنطقة جازان.