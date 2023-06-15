انت الان تتابع خبر أقوى إختبار شخصية يكشف أكبر نقاط قوتك وضعفك التي يستغلها الآخرون عبر ما تراه أولا في الصورة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنت ترغب في معرفة اكبر نقاط الضعف والقوة لديك بصورة أوضح، يجب ان تخوض اختبار الشخصية الترفيهي هذا كي يمنحك فرصة جيدة كي تكتشف جوانب مختلفة في شخصيتك واكتساب نظرة أعمق عن ذاتك، ورؤية نقاط القوة والضعف لديك.

زجاجة

إذا لاحظت شكل الزجاجة أولا، فهذا يعني، أنك شخص دقيق للغاية، تهتم بكافة التفاصيل حتى لو كانت صغيرة، تهتم بكل المواقف التي تحدث في الحياة، تحاول أن تكون على قدر عال من المثالية، شخصا ملتزما ومسؤولا، لكنك لا تعترف بالخطأ في أغلب الأوقات.

الكلب أو ثعلب

إذا لاحظت صورة الكلب أولا، فهذا يعني أنك شخص صريح وواضح، لا تحب النفاق، لديك أهداف واضحة وتسعى جاهدا للوصول إليها، تحارب من أجل معتقداتك، عنيد مع نفسك لا تحب أن يقف أمامك أي شيء تريد الحصول عليه، أنت شخص مخلص ووفي وتنتظر من الآخرين كذلك.