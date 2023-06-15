انت الان تتابع خبر وصفة أكل جديدة.. طريقة عمل آيس كريم الشوكولاتة في البيت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - زيادة الإحساس بالحرارة الشديدة يجعل جميع الأمهات يبحثون عن طريقة عمل آيس كريم الشوكولاتة في البيت، وذلك لأنه من الحلوى التي تنعش الأطفال والكبار، وهو ذو طعم شهي ولذيذ، وعمله في البيت أوفر من شرائه من المحلات.

مكونات عمل آيس كريم شوكولاتة

وجميع الأمهات يريدون معرفة المقادير الخاصة بآيس كريم الشوكولاتة في البيت، وتقديمه يكون بالعديد من المكونات البسيطة التي توجد في مطبخك، وتأتي كما يلي:

أربع ملاعق سكر أبيض.

ثمان ملاعق كبيرة من الكريم شانتيه.

خمس ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

1/2 كوب لبن مثلج.

1/4 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 ملعقة كبيرة كاكاو خام، ومن الممكن استبدالها بالنسكويك.

طريقة عمل آيس كريم الشوكولاتة بالكاكاو

وازداد البحث كثيراً في الساعات الأخيرة الماضية عن طريقة عمل آيس كريم الشوكولاتة في البيت، وذلك لأن الكثير من الأمهات يريدون تقديمه في البيت، ويحضر كما يلي:

قومي بوضع كل المقادير في الخلاط وامزجيهم بشكل جيد مع بعضهم البعض.

وبعدها ضعيه في علبة محكمة الغلق، واحفظيها في الفريزر لمدة ليلة كاملة، وخرجيها كل 4 ساعات وقلبيه جيداً، وضعيه مرة أخرى في الفريزر ويقدم مثلج.

طريقة عمل آيس كريم سهل المقادير

ونحرص على تقديم طريقة أخرى لعمل الآيس كريم السهل وبـ المقادير التي توجد في مطبخك، وهو من أكثر الحلوى التي تقدم في فصل الصيف بشكل دائم، بدلاً من شرائه من داخل المحلات.

مكونات عمل ايس كريم

2 كوب كريمة خفق.

1 كوب حليب سائل.

3/2 كوب سكر أبيض.

ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا.

رشة فانيليا.

طريقة عمل ايس كريم سهل

ضعي الحليب وكريمة الخفق والسكر في إناء.

وضعي الخليط على النار ليغلي.

وضيفي له خلاصة الفانيليا والفانيليا وحركيه قليلاً وارفعي الإناء من على النار.

واسكبي الخليط داخل الوعاء وضعيه في الثلاجة إلى أن يتجمد كثيراً.

وخرجي الآيس كريم من الثلاجة وضعيها في الخلاط الكهربائي واضربيه جيداً، ثم ضعيه في الفريزر 7 ساعات.

أخرجيه من الفريزر وضعيه بارداً للجميع.