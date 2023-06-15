انت الان تتابع خبر موعد وقفة عرفة فلكياً 2023.. اعرف أفضل الأعمال المستحب القيام بها فيه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع في الوقت الحالي عن موعد وقفة عرفة فلكياً 2023 وأفضل الأعمال التي تقدم في هذا اليوم، وهو من الأيام العظيمة وركن من أركان الحج الأعظم، ويأتي عيد الأضحى يوم 28 يونيو الجاري، وهو من المناسبات الدينية المميزة التي يفضلها جميع المسلمين في كل مكان.

موعد وقفة عرفة فلكياً 2023 في مصر

ويشغل بال جميع المواطنين في الوقت الحالي معرفة موعد وقفة عرفة فلكياً 2023، وذلك لأنه من الأيام العظيمة التي لابد من الصيام والذكر والتكبير والتهليل فيها، وهو يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو أي 9 من ذي الحجة 1444، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة أن الصيام فيه يكفر ذنوب سنة ماضية ومقبلة والدعاء فيه يكون مستجاب، والصيام فيه سنة مؤكدة لابد أن يحرص عليها كل المسلمين.

أفضل الأعمال المستحب القيام بها يوم عرفة

وفضل يوم عرفة كثير جداً ومن أهمها أنه واحد من أيام الأشهر الحرم وقال الله سبحانه وتعالي “إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم” [سورة التوبة : 39]، والأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب ويوم عرفة من أيام ذي الحجة.

وصيام يوم عرفة يعمل على تكفير ذنوب سنين وقد جاء الفضل في صيام هذا اليوم على أنه واحد من الأيام التسع من ذي الحجة، وهو الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن هنيدة بن خالد رضى الله عنه هم امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت “كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر : أول اثنين من الشهر وخميسين”.

وجاء فضل خاص لصيام يوم عرفة دون هذه التسع قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صيام يوم عرفة : يكفر السنة الماضية والسنة القابلة) رواه مسلم في الصحيح وهذا لغير الحاج وأما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفة لأنه يوم عيد لأهل الموقف.