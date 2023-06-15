انت الان تتابع خبر أسرار مذهلة للتخلص من رائحة البصل العالقة على يديك .. لم تسمعي بها من قبل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من الطبيعي أن نقوم بتقطيع البصل عند تحضير مختلف الوجبات فهو أحد أهم المكونات في المطبخ ولكن رائحته تعلق على اليد ولاتزول وذلك لأن البصل يحتوي على كمية كبيرة من المياه والغازات الطيارة والتي تسبب سيلان العين عند تقطيعه.

لذا سنقدم لكم اليوم طريقة للتخلص من رائحة البصل ، وهي كالأتي :-

١- استخدام الأواني غير القابلة للصدأ:

‏وذلك بفرك اليدين على إناء صلب لبضع دقائق، تحت الماء الجاري، وقد تكثر الأدوات المستخدمة من هذه المادة في البيت، فمنها الملعقة، والأطباق، والمصفاة، ويمكن استخدام أي أداة معدنية في المطبخ.

٢- ‏الخل:

‏نسكب قطرات من الخل على راحة اليدين ونفركهما بقوة.

٣- ‏الملح:

‏نبلل اليدين بالماء، ثم نأخذ قليل من الملح، ونفركه بقوة، وبعد ذلك نرطب اليدين لأن الملح مادةً خشنة على اليدين، وقد تسبب الجفاف، ويعد بيكربونات الصوديوم بديل جيد لذلك.

٤- ‏القهوة:

‏نبلل يدينا بالماء، ثم نفركها ببودرة القهوة، فهي فعالة في التخلص من رائحة البصل.

٥- ‏عصير الليمون:

‏نبلل يدينا بعصير الليمون ونفركهما جيدًا، فهو يعطي نتائج قويةً وفعالة عند استخدامه.

٦- ‏الشامبو:

‏نفرك بعضًا منه في يدينا حتى تظهر رغوته، فهو خيار جيد يساعد في التخلص من رائحة البصل.

٧- ‏معقم اليدين المعتمد على الكحول:

‏نستخدم المعقم الذي يحتوي على كحول، لأن المطهرات التي لا تحتوي على كحول عادةً لا تكون فعالةً للغاية.

٨- ‏معجون الأسنان:

‏ويفضل استخدام معجون الأسنان المحتوي على الفلوريد؛ لأن نتائجه مضمونة، لذلك ندلك اليدين بالمعجون، ونتركه فترةً من الزمن، وسيكون له مفعول جيد على اليدين، ويمكن إضافة بعض الصابون مع معجون الأسنان إذا لزم الأمر.

٩- ‏عصير الطماطم:

‏نغطي اليدين فيه لبضع دقائق، وسنتخلص من رائحة البصل نهائيًّا.

١٠- ‏أوراق النعناع:

‏نفرك اليدين بأوراق النعناع الطازج لإزالة رائحة البصل.