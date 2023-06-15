انت الان تتابع خبر بـ 4 ملاعق فقط .. اعملي أقوى وصفة كيراتين من بذور الكتان لفرد وتنعيم الشعر الخشن الافريقي وجعله سلسا مثل الحرير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذ كنتِ تبحثين عن طريقة طبيعية لتعزيز نمو شعرك والمحافظة على رطوبته وجماله فبذور الكتان هي الحل الافضل لكل مشاكل الشعر وذلك لاحتوائها على فيتامينات E و B بالإضافة لأوميغاء 3 وعدد من مضادات الأكسدة، وسنساعدكم من خلال الفقرات الآتية على معرفة الطريقة الصحيحة لاستخدام بذور الكتان والحصول على نتائج مدهشة.

بذور الكتان لإطالة وإصلاح الشعر

يمكن استخدام بذور الكتان بطريقتين اولا عن طريق الزيت كما يلي :-

أربع ملاعق من بذور الكتاب

أربع حبات لوز مطحونه

كوب من زيت جوز الهند

ضعي المكونات السابقة مع بعضها على مقلاه ثم اشعال النار بشكل خفيف لمدة عشر دقائق ثم يصفى ويستخدم بعد التبريد على الشعر لمدة ساعتين ثم يغسل.

يمكنك استخدام هذا الزيت مرتين في الأسبوع.

جل بذور الكتان :-

خذ ربع كوب من بذور الكتان المطحون وكوبين من الماء المصفى.

صب هذا الماء في قدر وأضف بذور الكتان ثم استمر في الطهي.

أخيرًا ، أطفئ النار وأطفئ القدر.

يصفى ويستخدم.

ضعي جل بذور الكتان على شعرك.

اغسلي شعرك بالشامبو بعد ساعة.