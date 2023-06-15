انت الان تتابع خبر بدون بيض ولا حليب .. أعملي احلى كيكة يومية بمذاق هش وبدون ان تهبط من اول مرة بأسرار محلات التحلية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكيك المنزلي من ألذ التحليلات التي يمكن تحضيرها بسرعة وبمذاق لايقاوم، ولكن الكثير من الأشخاص لا يحبون البيض أو يصابون بالتحسس منه لذا سنتشارك معكم اليوم طريقة بسيطة لتحضير الكيك في المنزل بدون بيض وبالنكهة التي تفضلونها مثل البرتقال أو الشوكولاته.

كل ما عليكم هو جلب المكونات الآتية والالتزام بطريقة التحضير للحصول على نتائج مدهشة.

مكونات عمل الكيكة بدون بيض :-

كوب من الدقيق.

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة عمل الكيكة بدون بيض :-

أحضري وعاء عميق ثم قومي بإضافة السكر و الدقيق والبيكنج بودر واخلطيهم جيدًا حتى يتداخل معًا.

أحضري وعاء آخر ثم قومي بإضافة الماء والزيت مع الفانيليا و اخلطيهم جيدًا.

قومي بإضافة مزيج الزيت إلى مزيج الدقيق و أخلطيهم معًا حتى تتجانس جميع المكونات.

أحضري قالب كيك ثم ادهنيه بالزبدة و قومي برش القليل من الدقيق بداخله.

قومي بسكب المزيج السابق داخل القالب.

أشعلي الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم انتظري قليلًا حتى يسخن الفرن.

أدخلي قالب الكيك داخل الفرن.

اتركي الكيكة داخل الفرن لمدة نصف ساعة حتى تنضج جيدًا.

أخرجي الكيكة من الفرن ثم اتركيها بضع دقائق حتى تبرد ثم قومي بتقطيعها.

قدمي قطع الكيك إلى افراد أسرتك بجانب كوبًا من العصير او كوبًا من الشاي.