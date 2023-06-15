انت الان تتابع خبر اختبار تحليل شخصية رهيب يكشف هل أنت قائدة بالفطرة ام هادئة أم انطوائية وكتومة على لون وشكل عينيك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كل جزء منك يكشف عن شيء ما من صفاتك وأفكارك وخاصة العيون فيقال منذ القدم بأن العيون تتحدث وتخبر عما في قالب صاحبها ولسانه لذا سنقدم لكم اليوم اختبار شخصية عميق ودقيق بشكل كبير وذلك عن طريق تحليل صفاتك من خلال لون عينيك.

فهل تمتلك عيون سوداء أم ملونه، أختر لون عينيك ثم تابع التحليل لتكشف أهم صفاتك .

العيون البنية والسوداء :-

إذا تم اختيارك للعيون البنية أو السوداء، فهذا يدل على أنك تتمتع بقوة شخصية، ولديك شخصية قائدة بطبيعتك، لديك ثقة عالية بالنفس.

العيون العسلي :-

إذا كان اختيارك لون العيون العسلية، فهذا يدل على أنك شخصية جديرة بالاحترام، تجد الجميع يتوددون إليك، مثالي بشكل كبير، تتكيف مع جميع المواقف والأوضاع.

عيون خضراء :-

إذا تم اختيارك للعيون الخضراء، فهذا يعني أنك شخص مبدع للغاية، تجد حلول لجميع المشاكل بطريقة جديدة وفكر جديد، لديك أجوبه للكثير من أسئلة الأخرين

عيون رمادية :-

إذا تم اختيارك للعيون الرمادية، فهذا يعني أنك شخص هادئ الطبع، حكيم يحبك الجميع، لا تحب تكوين الكثير من الصدقات، انعزالي بعض الشيء في الاجتماعيات.

عيون زرقاء :-

إذا تم اختيارك للعيون الزرقاء، فهذا يعني أنك شخص انطوائي، تحب الانعزال وعدم إظهار نفسك، تحب إعطاء مساحة خاصة لنفسك وعدم الاختلاط بالأخرين كثيرا.

عيون مختلطة “القزحية لها لونان مختلفان”

إذا تم اختيارك للعيون المختلطة، فهذا يعني أنك شخص مستقل وعفوي، لا تميل إلى المغامرة والتغيير، تحب حياتك كما هي.