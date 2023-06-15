السعودية تصدر إعلان مفاجئ ببدء أعمال الهدد وإزالة الأحياء العشوائية بالمدينة المنورة .. تعرف على المناطق المستهدفة وخطة الإزالة

انت الان تتابع خبر السعودية تصدر إعلان مفاجئ ببدء أعمال الهدد وإزالة الأحياء العشوائية بالمدينة المنورة .. تعرف على المناطق المستهدفة وخطة الإزال والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت أمانة منطقة المدينة المنورة بالاعلان عن مسابقة بجوائز مالية ضخمة وتنص المسابقة على طرح فكرة لتطوير أحد المناطق العشوائية غرب المسجد النبوي، وتصميمه بشكل عصري مع المحافظة على الأماكن التراثية والتاريخية.

وستكون هذه المسابقات لكل من المكاتب الهندسية والأفراد وطلاب الجامعات بهدف تشجيعهم على الابداع والتميز.

أهداف المسابقة

وتفصيلا، المسابقة تهدف إلى تطوير وتحسين الموقع الحالي من خلال تصميم المخطط العام للموقع وتصميم مسارات الحركة الرئيسة للسيارات والمشاة وتوفير مساحات عامة ومسطحات خضراء وخلق أماكن ترفيهية ومساحات للتأجير وتوفير مواقف عامة واستغلال الأراضي الفضاء ضمن النطاق المستهدف.

تطوير واجهات المباني

ومن أهداف المسابقة، أيضا تصميم هوية معمارية عامة وتطوير واجهات المباني، وتصميم عناصر للفرش الحضري، وكذلك إجراء دراسة جدوى اقتصادية للمساحات التأجيرية والفرص الاستثمارية المقترحة ضمن النطاق، وفقا لـ”الوطن”.

في سياق متصل، تستهدف أمانة المدينة المنورة تطوير المناطق العشوائية ضمن مشاريع أنسنة المدينة المنورة التي شملت أنسنة الأحياء القديمة وخلق شكل جمالي ومعماري فريد مع المحافظة على الهوية العمرانية والتراثية للمدينة المنورة، مع المحافظة على مواقعها التراثية.