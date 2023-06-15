انت الان تتابع خبر إختبار شخصية رهيب يكشف هل أنت قيادية وذكية أم لا عبر شكل بصمة أصبع يدك .. مفاجأة لمن لديه شكل حلزوني والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أن كنت تريد اكتشاف قوتك وصفاتك الاكثر تأثيرا ً على شخصيتك، فيمكنك ذلك من خلال تحليل شكل بصمة إبهامك فقد وجد علماء النفس أن شكل بصمة الاصبع ترتبط بشكل وثيق بالقوة العقلية وتعبر عنها من خلال الخطوط.

والان قارن بصمة اصبعك مع إحدى البصمات في الصورة الأتية وتابع التحليل، يمكنك البصم على ورقة لتتمكن من المقارنة بشكل أفضل.

شكل عروة :-

إذا كانت هذه هي الحالة الأولى ، فهذا يثبت أنهم هادئون وفي نفس الوقت أناس مسالمون للغاية. إنهم أناس اجتماعيون للغاية وهم بدورهم أذكياء جدًا ؛ وهذا بدوره يجعلك قادرًا على التعاطف مع الآخرين. يميل الأشخاص الذين لديهم هذه الأنواع من بصمات الأصابع إلى تكوين قادة جيدين.

رسمي حلزوني :-

الحالة الثانية تتعلق بأشخاص أكثر تحفظًا ، فهم مدروسون ومستقلون. ولهذا يصعب عليهم التعبير عما يحدث لهم والقدرة على نقل كل مشاعرهم دون صعوبة. لديهم خيال كبير. لديهم إبداع ونتيجة لذلك ، تظهر العديد من الأفكار. على الرغم من أن هذه الأشياء معقدة في بعض الأحيان.

بطريقة موازية :-

أخيرًا ، المثال الثالث ، يتعلق بالأشخاص النشطين ، لدرجة أنهم يستطيعون حتى إلهام الآخرين لتحقيق أحلامهم. يحبون أن يكونوا مشغولين ويشعرون بذلك. إنهم يستمتعون حقًا بالفن والثقافة والتواجد مع الأشخاص الذين يهتمون بهم. إنهم لا يعطون مساحة كبيرة لرأي الآخر ولا شك في أن أعينهم مصممة على تحقيق أهدافهم.