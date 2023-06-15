معلومة بمليون ريال … هذه العلامات تدل على وجود ثعبان في المنزل ابحث في كل مكان وتخلص منها الآن!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر الحشرات مرعبة للصغير والكبير إذا ظهرت في البيت، لكن هل تخيلت يوماً أن يخرج من مكان في منزلك ثعبان ضخم؟ هذا هو الرعب الأكبر! وذلك لأن الثعابين من أخطر أنواع الزواحف التي تنشر الرعب والفزع في قلب كل شخص يلقاها.

حيث ان سبب تواجدها كثير سوف نقوم بتوضيحها لكم، لذلك سوف نعرض لكم هذه الأشياء التي تجذب الثعابين لبيتك وكيف نتغلب عليها جميعاً لمنعها من الهجوم علينا في أي لحظة.

أشياء تجذب الثعابين إلى المنزل

أول شيء يتسبب في جذب الثعابين إلى المنزل هو وجود “الكراكيب” في أماكن لا ندخلها كثيراً مثل أسفل السرير أو في خزانة الملابس أو أسفل حوض المطبخ أو المنور وما إلى ذلك، وفي المقابل ينبغي التخلص من أي شيء لم نعد نستخدمه الآن.

كذلك ثاني سبب جذب الثعابين إلى المنزل وجود الفئران فيه وهو من القوارض التي تعتبر الأكلة المفضلة للثعابين وبالتالي فإن وجوده في المنزل يعد بمثابة مصيدة تجذب الثعبان إلى البيت ولهذا ينبغي طردهم من المنزل في الحال.

أما بالنسبة إلى السبب الثالث فيتمثل في تراكم أوراق الشجر حول المنزل أو في البلكونات، وهذا لأنه من الوارد أن تختبئ الثعابين فيها وتظهر لنا فجأة وبدون مقدمات لذلك ينبغي تنظيفها.

كذلك وجود شقوق وفجوات في الجدران قد يجعل المنزل فريسة سهلة لهجوم الثعابين منها لهذا ينبغي العمل على سدها بسرعة وإعادة ترميم هذه الشقوق في أقرب وقت ممكن وقبل فوات الأوان.