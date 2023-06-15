انت الان تتابع خبر قبل العيد.. طريقة جديدة في تنظيف السجاد بدون نقطة مياه والتخلص من البقع الصعبة في دقائق هترجع جديدة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني السيدات كثيراً للمحافظة على سجاجيد المنزل من الاتساخ وفي حال تعرضها للبقع يصبح الأمر كارثي، فحمل السجاجيد صعب للغاية بالإضافة لغسلها وتنشيفها بشكل مناسب وبدون إلحاق الضرر بها، لذا لابد أن نتشارك معكم طريقة تنظيف السجاد على الناشف بمواد طبيعية ستحافظ على الوانها وعلى يديك في ذات الوقت.

مكونات خلطة تنظيف السجاد على الناشف :-

زجاجة من الخل المركز.

جردل به كمية ماء دافيء.

ربع كوب من البيكربونات الصودا.

ربع كوب من ملح الليمون.

فرشاة سجاد ناعمة.

طريقة تنظيف السجاد على الناشف :-

عندما تتراكم البقع على السجاد يصبح غير نظيف على الإطلاق ولذلك لابد من استخدام هذه الوصفة في التنظيف والتخلص من كل هذه المشاكل التي لا حصر لها، وتتلخص خطوات التحضير في:

يتم وضع الخل مع بيكربونات الصودا مع ملح الليمون ويتم التقليب جيدًا.

ويتم وضعهم في جردل به كمية مناسبة من الماء الساخن. يتم التقليب حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض.

يتم وضعهم في زجاجة بها بخاخ.

يتم التخلص من أي أتربة أو أوساخ موجودة على السجاد.

يتم وضع كمية مناسبة من هذه الخلطة على البقعة.

نتركها لمدة خمس دقائق وبعد ذلك يتم دعكها باستخدام الفرشاة.

يتم تكرار هذه الخطوة على جميع البقع.

بعد الانتهاء يفضل وضعها في الشمس لمدة ساعة.