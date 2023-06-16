انت الان تتابع خبر أغرب إختبار شخصية يكشف هل أنت ذكية وتفكري خارج الصندوق أم رومانسية وغير مبالية عبر شكل حاجب عينيك في الصورة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ان المتخصصون في علم الفراسة يعتقدون أنه بإمكانك معرفة الكثير عن الشخص عبر الإيماءات وتعبيرات الوجه والجسم وكذلك الأجزاء الفردية من الجسم.

شكل الحاجب رقم 1 منتصب

أنت شخص قوي خاض الكثير من التجارب التي أدت إلى تلطيف شخصيتك. لديك صبر قوي وتحمل وقوة إرادة وعقل مشرق. بالإمكان بسهولة حل المشاكل الحالية المعقدة. بجوارك ، يشعر الناس بالأمان ، وكأنهم خلف جدار حجري.

الحسم هو أحد السمات الرئيسية لشخصيتك. أنت استراتيجي جيد ، لذلك نادرًا ما ترتكب أخطاء في خططك للمستقبل. لهذه الجودة أنت موضع تقدير في العمل. لكن مع الأقارب ، ليس كل شيء على ما يرام. بعض أقاربك يعتبرونك غير عاطفي بما فيه الكفاية ويتهمونك بالبرودة. قد لا تكون رومانسيًا في قلبك ، لكنك دعم موثوق وحماية للأشخاص من حولك.

شكل الحاجب رقم 2 منحني

أنت نوع الشخص الذي يفكر خارج الصندوق. أنت شخص عاطفي ومبدع وموهوب. إذا لم تختبر عواطف حية خلال اليوم ، فقد ضاع عليك اليوم. على مستوى اللاوعي ، تريد أن تحيط نفسك بظروف خاصة يمكنك من خلالها تجربة الإثارة. لذلك ، غالبًا ما تخاطر ، وتدخل في مغامرات ومواقف خطيرة ، وتتعرف على معارف مشكوك فيها وتتعارض.

أنت منزعج جدًا من الأشخاص الذين يفكرون في الصور النمطية. لقد اعتدت أن تحيط نفسك بنفس الشخصيات غير العادية التي أنت عليها. عادة لا تشعر بالملل. يقدر أصدقاؤك استجابتك ومظهرك الجيد ونهجك الإبداعي في العمل. الصعوبات لك. أنت مستعد للمفاجآت لأنك تعلم أنها حتمية في الحياة. أنت شخصية قوية ، وخيالك النابض بالحياة يولد باستمرار الكثير من الأفكار المختلفة.

شكل الحاجب رقم 3 الحواجب نحو الأسفل

أنت شخص حالمة ورومانسية. شخص ضعيف ولطيف وحساس. في الوقت نفسه ، من السهل أن يسيء إليك الآخرون. عادة لا تعرف كيف تقاوم ، خاصة إذا كان لديك خصم قوي أمامك. بسبب هذا الضعف ، غالبًا ما تواجه معاناة أخلاقية. أنت شخص عاطفي للغاية ، وكذلك طبيعة لطيفة ورحيمة ومتجاوبة. ينجذب الأشخاص من حولك إليك ويشعرون بدفئك. يرونك صديقًا موثوقًا به ومخلصًا.

شكل الحاجب رقم 4 حواجب صاعدة

أنت قوي الإرادة ، قوي الإرادة ، واثق من أن الغاية تبرر أي وسيلة تقريبًا. الحسم والطموح هي السمات الرئيسية والمميزة. أنت قادر على قيادة الآخرين من حولك وغالبًا ما تتحمل عبئًا كبيرًا من المسؤولية على عاتقك. أنت شخص متطلب ومن الصعب جدًا تقديم تنازلات. يقول الناس من حولك أن لديك أخلاق ديكتاتور ، لكن هذا ليس كذلك ، فأنت ببساطة تهدف إلى تحقيق نتيجة إيجابية. أنت تحب الحرية وتتمتع بصفات القائد ، لذلك يصعب عليك أن تكون تابعًا لأي شخص. أنت أيضًا منشد الكمال بشكل لا يصدق.

شكل الحاجب رقم 5 مدور

المسؤولية في كل شيء عنك. أنت لا تحب أن تخذل الناس من حولك. في الناس تقدر الولاء والصدق والشعور بالعدالة. لن تذهب للخيانة أبدا. أنت متأكد من أن الصديق القديم أفضل من صديقين جديدين ، لذا فأنت تحيط نفسك فقط بأشخاص متشابهين في التفكير وسيكون عددهم ضئيلاً. أنت انتقائي للغاية في التواصل ، فأنت رجل أسرة جيد ، وأب مهتم وصديق موثوق. طبيعتك الهادئة تجذب الناس إليك ممن يستمتعون بالتعامل مع شخص مثلك.