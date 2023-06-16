انت الان تتابع خبر بدون نقطة زيت .. طريقة جديدة في قلي البطاطس بدون زيت بمذاق مقرمش اشهى من طبخ المطاعم والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد البطاطس من الخضروات الأكثر إستهلاكاً وذلك لمذاقها الذيذ والغني عن التعريف وخاصة البطاطا المقلية والمقرمشة، ولكن العديد من ربات المنازل يحاولن الابتعاد عن هذه الوجبة بسبب كمية الزيت التي تحتوي عليها لذا لابد من إيجاد حل وذلك لأنها من اكثر الوجبات طلباً وخاصة من الاطفال، وهذا ما سنقدمه لكم اليوم من خلال مشاركتكم طريقة مذهلة لقلي البطاطا بدون زيت وبمذاق لا يقاوم.

مكونات قلي البطاطس بدون زيت :-

ثلاث حبات من البطاطس.

كمية مناسبة من الماء المثلج.

رشة من الملح على حسب الرغبة.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزعتر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.

طريقة عمل قلي البطاطس بدون زيت

في البداية قومي بتقشير البطاطس ثم يتم غسله جيدا للتخلص من الشوائب العالقة به وبعد ذلك يتم تقطيعه على شكل أصابع.

ونحضر طبق كبير وعميق ونضع به كمية مناسبة من الماء المثلج ورشة من الملح ونضيف كمية مناسبة من الماء المثلج أو نضيف مكعبات من الثلج.

ونترك البطاطس بهذه الطريقة لمدة ساعة تقريبا وبعد ذلك نقوم بتصفيته من الماء ثم يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ونحضر طبق مناسب ونضع به أربع ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون ويتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزعتر.

ونضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون ورشة من الملح ويتم خلطهم مع بعض ونحضر صينية ونضع بها ورق زبدة.

وقومي أصابع البطاطس في هذه الصينية ثم يتم تجهيز فرشاة ونضعها في هذه الخلطة ويتم دهن البطاطس بخلطة الزيت.

وبعد الإنتهاء نقوم بإدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى يكون لون البطاطس ذهبي ومقرمش وبعد ذلك نضع البطاطس وهو ساخن في طبق مناسب للتقديم.