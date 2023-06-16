انت الان تتابع خبر المرور السعودي يصدر تنويه وتحذير عاجل لجميع قائدي المركبات حول رخصة القيادة والمخالفات المرورية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إدارة المرور السعودي اصدرت اعلان هام أنه بإمكان المستفيدين استعراض رخصة القيادة ورخصة السير وذلك بنسختها الرقمية عبر أبشر أفراد، وإبرازها للجهات الأمنية المسؤولة.

مميزات رخصة القيادة

ووضحت “المرور” مميزات رخصة القيادة ورخصة السير الرقمية

1- تسهل عملية التحقق من صلاحية رخصة القيادة ورخصة السير في حال عدم حمل الأصل

2- تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)

3- يمكن تنزيل نسخة على الهواتف الذكية للاستفادة منها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت

وكانت إدارة المرور نشرت تنبيها هاما لتجنب حدوث وتكرار الحوادث على الطرق.

وقالت الإدارة في “إنفوجراف”: لتجنب الاصطدام المفاجئ كن حذرا قبل الضغط على المكابح

في وقت سابق، أعلنت إدارة المرور البدء في رصد 7 مخالفات مرورية إلكترونيا وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.