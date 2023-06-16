طريقة جديدة لتحضير البسبوسة المرملة بالمكسرات في المنزل بكل سهولة

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رياض - احمد صلاح - إن البسبوسة تعتبر من أشهر الحلويات الشهية التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، فالبسبوسة تتميز بمذاقها الرائع حيث تحتوي على مكسرات شهية، ‏وتتميز البسبوسة المرملة بالمكسرات التي يقبل عليها الجميع الصغار والكبار وذلك لمذاقها الشهي،

حيث أن طريقة تحضير البسبوسة بالمكسرات بسيطة وسهلة ولا تأخذ وقت ولا مجهود طويل في إعدادها ومكوناتها بسيطة، ولذلك سوف نتعرف الآن على طريقة عمل البسبوسة المرملة بالمكسرات في المنزل بكل سهولة وذلك من خلال هذا المقال.

‏طريقة عمل البسبوسة المرملة بالمكسرات

المكونات:

أثنين كوب من السميد الناعم.

كوب من لبن الزبادي.

كوب الا ربع‬ من السكر.

كوب واحد من جوز الهند.

ملعقة من خلاصة الفانيليا.

ملعقة كبيرة من مسحوق البيكنج باودر.

عدد ثلاث حبات من البيض.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

‏ثلاث أكواب من الشربات البارد.

جوز هند للتزيين.

فستق حلبي للتزيين.

طريقة التحضير:

اولاً ‏يتم إحضار الخلاط الكهربائي ثم بعد ذلك نضع في وعاء الخلاط حبات البيض مع ملعقة كبيرة من مسحوق الفانيليا ثم ضيفي كوب منلبن الزبادي مع إضافة كوب إلا ‫ربع‬ من السكر واخلطي المكونات جيداً مع بعضها البعض.

ثانياً قومي بعد ذلك ‏إحضار وعاء عميق للخلط ثم بعد ذلك نضع فيه أثنين كوب من السميد الناعم مع إضافة كوب من جوز الهند وبعد ذلك نضيف إليهم ملعقة واحد من مسحوق البيكنج بودر ثم بعد ذلك نضيف بعد ذلك رشة صغيرة من الملح حسب الرغبة وثم قلبي الخليط جيداً مع بعضهم البعض حتى يتم التجانس.

ثالثاً ‏يتم وضع الخليط السائل على خليط السميد بالتدريج وبعد ذلك يتم إحضار صينية مناسبة مدهونة بالقليل من الزيت ثم بعد ذلك نضع فيها خليط البسبوسة ثم بعد ذلك قومي بإدخال البسبوسة المرملة إلى فرن محمي مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة ‫30 دقيقة حتى يتم نضج البسبوسة تماماً.

رابعاً ‏قومي بإخراج البسبوسة من الفرن ضعي فوقها الشربات البارد فوراً وهي ساخنة ثم بعد ذلك يتم تزيينها بجوز الهند والفستق الحلبي واتركيها حتى تبرد وقدميها إلى أفراد عائلتك وبالهناء والشفاء.